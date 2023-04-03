Тернопільські підприємства будуть без світла

У вівторок, 3 квітня, частина Тернополя буде без світла. Це стосується окремих споживачів, які живляться від ПС-110/10 «Промислова».

Про це пише “Файне місто” з посиланням на ВАТ “Тернопільобленерго”.

Як повідомляють енергетики, через планові ремонтні роботи буде відсутня електроенергія. Без світла будуть такі підприємтсва:

“Штучна шкіра”, “Вінітекс”, “Вінісан”, ТОВ “Юла”, “Екер”, “Інтенс”, ЗАТ”Лілея”, “Тернобудплюс”, “Янтос” , “Надзбруччя”, “Машинобудівний завод”, “ЗЗВ і БК”, Екперементально-механічний завод, “Спеценерго”, “Молода Гвардія”, ПАТ”Топільче”, ТОВ “САЮЗ”, “Ірена”, ВКП “Ватра”, ТОВ “Люїзо”, “Лотос риба”, “Епіцентр-К”, Тяга, “Галичина Ласунка”, “Тернопільгазпостач”, “Промбаза”, “Тернобудмеханізація”, “Автобаза”, “Стелар”, ВАТ “Екор”, “Будіндустрія”, УВТК “Тернопільбуд”, “Галичина ласунка”, Продбаза, “Метінвест”, “Волхграніт”, “Вікнарьов”, “Тернопільський завод металоконструкцій”, ТОВ “Домобудівник”, АРС Кераміка, ВАТ “Опілля”, “Водаленд”, “Опентек” та інші.

Також, на вул. Бродівська 44-60, Лук’яновича, Гріга, Поліська та Промислова буде відсутня електроенергія. Роботи розпочнуться з 06:00 та будуть тривати до 20:00.

Крім того, обленерго попереджає, що на вул. Микулинецька 2,6,8, (33-104 приватний сектор), Молодіжна, Фестивальна, Підлісна, Верхня Підлісна, Микулинецька-бічна 1-15 також буде відсутня електроенергія.

Ремонт обладнання буде тривати з 09:00 до 13:00.