Тернопільські «Ниви» зіграли свої перші контрольні поєдинки

«Нива» зазнала поразки від «Руху»

24 січня тернопільська «Нива» на зимових зборах у першому контрольному спарингу у Винниках поступилася премʼєр-ліговому «Руху».

Напередодні матчу 20 січня новим головним тренером «Ниви» призначили Олега Дулуба, який має багаторічний тренерський стаж та добре відомий українським уболівальникам за роботою з клубами «Карпати» Львів, «Чорноморець», ФК «Львів», ЛНЗ Черкаси, а також за роботою в системі підготовки молодих футболістів. Асистентом головного тренера став Ярослав Матвіїв, який раніше очолював друголігову «Реверу 1908».

Тож цікаво було подивитися на перший контрольний поєдинок команди з новим тренерським штабом, а також на склад футболістів тернополян.

Вже з перших хвилин львівські футболісти заволоділи ініціативою на футбольному полі та мали нагоди відкривати рахунок, але десь їхнім завершальним ударам забракло точності, а в інших моментах надійно зіграв воротар тернополян. Тож рахунок у поєдинку «жовто-чорні» відкрили на 37-й хвилині, коли після помилки захисту «Ниви» Тутті забив ударом від стійки. Через хвилину у наступній атаці «рухівці» подвоїли свою перевагу: Притула пробив по воротах і після рикошету від захисника м’яч опинився у сітці.

Тернопільські футболісти також намагалися створювати небезпечні моменти, але надійно грав голкіпер господарів, зокрема наприкінці першого тайму воротар «Руху» ще раз врятував команду після удару здалеку в «дев’ятку».

У другому таймі Бабукар Фаал заробив пенальті, який сам же і реалізував на 50-й хвилині – 3:0. І майже за мить нападник львів’ян Фаал після помилки захисників відзначився дублем.

На 62-й хвилині Валентин Напуда скоротив рахунок, реалізувавши вихід віч-на-віч з воротарем «Руху». Та все ж останнє слово було за львів’янами, коли на 69-й хвилині Фаал оформив хет-трик.

Тернопільські футболісти після цього мали ще кілька нагод, щоб скоротити рахунок. Знову міг забивати Напуда, але не зумів влучно пробити по воротах, а в інших епізодах надійно зіграли захисники суперника.

«Рух» (Львів) – «Нива» (Тернопіль) – 5:1 (2:0).

Голи: Тутті (37), Притула (38), Фаал (50, пен., 51, 69). – Напуда, 62.

«Нива» (1 тайм): Шарун (Косач, 30), Мудрий, Герега, Демчук, Дем’янчук, Давидов, Шута, Пежинський, Угринюк, Вишинський, Крамарчук.

«Нива» (2 тайм): Косач (Ольховий, 60), Паламарчук, Буртник, Бац, Михальчук, Демиденко, Бодня, Резепов, Мисик, Русин, Напуда. Головний тренер: Олег Дулуб.

«Самбір–Нива-2» здобув перемогу у поєдинку на турнірі пам’яті Ернеста Юста

Цього ж дня у Львові тернопільська «Самбір–Нива-2», яка бере участь у 27-му щорічному турнірі пам’яті заслуженого тренера України Ернеста Юста зіграла свій поєдинок у третій групі із ФК «Жовква». Тернопільсько-самбірські футболісти здобули перемогу, але варто зазначити, що «Жовква», програючи по ходу зустрічі – 0:4, зуміла скоротити до мінімуму відставання від «Самбора–Ниви-2».

ФК «Самбір–Нива-2» (Тернопіль) – ФК «Жовква» – 4:3 (3:0).

Голи: М. Гавура (7, 63); А. Шкраба (43), М. Генгало (49). – Віт. Мариняк (69), О. Максимик (88), О. Кураш (90).

«Самбір–Нива-2»: Ріпак (Лихвар, 46), Огородник (Ільків, 74), Гейник (Шаров, 64), Рубан (Вергун, 46), Желінський, Поворозник (Генгало, 46), Пітула (Українець, 46), Шкраба (Живоронко, 64), Селантьєв (Савицький, 58), Шопронку (Михавко, 58), Гавура (Лахтюк, 64).

25 січня футболісти «Самбора–Нива-2» замість основного складу «Ниви» на турнірі Ернеста Юста зіграли поєдинок у першій групі із ФК «Новий Розділ», який завершився нічийним результатом 1:1. Тернопільські футболісти відкрили рахунок на 67-й хвилині, а суперники зрівняли його вже на доданих хвилинах після виконання стандарту.

ФК «Самбір–Нива-2» (Тернопіль) – ФК «Новий Розділ» 1:1 (0:0).

Голи: В. Романюк (67). – Б. Адам (90+1).

«Самбір–Нива-2»: А. Борис, Матійчак, Гайдук, Матусевич, Садовнік (Кицун, 46), Бідзінський, Дем’янчук (Лукач, 46), Романюк (Хомишак, 76), Мендрук (Романишин, 76), Пач, Крамарчук (Макаров, 46).