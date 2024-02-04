Тернопільські біатлоністи здобули п’ять нагород різного ґатунку

Чемпіонат України з біатлону серед юніорів та юніорок відбувся у с. Яворів на Львівщині. Чотири медалі здобула тернопільська біатлоністка, студентка ЗУНУ Тетяна Тарасюк. Так, в індивідуальній гонці вона виборола для скарбнички збірної Тернопільської області срібну нагороду. До десятки найкращих у цій гонці увійшла також студентка факультету фізвиховання ТНПУ ім. В. Гнатюка Ірина Тарасюк – сестра Тетяни, яка фінішувала на сьомому місці.

Серед юніорів найкращим серед тернополян став брат Тетяни та Ірини – Тарас Тарасюк, який розташувався на одинадцятій позиції. За ним фінішували ще двоє тернопільських біатлоністів – Микола Грущак і Костянтин Марценюк.

У спринтерській гонці юніорок, яка була наступною у програмі змагань, Тетяна Тарасюк здобула бронзову нагороду, а у мас-стартах Т. Тарасюк вдалося вибороти золоту нагороду. Ще одне «золото» Тетяна завоювала разом з сестрою Іриною, їхнім молодшим братом Тарасом та Костянтином Марценюком у змішаній естафеті. Команда Тернопільської області (Ірина Тарасюк, Тетяна Тарасюк, Тарас Тарасюк та Костянтин Марценюк) посіла перше місце.

У здобутку тернополян є ще одна нагорода срібного ґатунку, яку у класичній естафеті 4х7,5 км серед юніорів виборола команда Тернопільської області у складі Т. Тарасюк, К. Марценюк, А. Марченко та М. Грущак.

Відтак, у здобутку біатлоністів з Тернопілля на чемпіонаті України серед юніорів п’ять нагород – два «золота», два «срібла» і одна «бронза».