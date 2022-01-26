Під час урочистостей з нагоди Дня Соборності України підписали Меморандум про міжрегіональну співпрацю між Хмельницькою, Тернопільською та Чернівецькими обласними радами.



Голова Тернопільської облради Михайло Головко наголосив на тому, що Тернопільщина зацікавлена у подальшому поглибленні, зміцненні та розширенні економічного, науково-технічного і культурного співробітництва.

– Запланована співпраця у розвитку місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади; екології та охороні навколишнього природного середовища; галузях освіти, науки, культури та охорони здоров’я; фізичної культури та спорту; інвестиціях. Підписавши Меморандум, ми домовилися спільно здійснювати заходи щодо координації дій, спрямованих на зростання соціально-економічного потенціалу громад; організації проведення спільних заходів: конференцій, семінарів, виставок, робочих зустрічей та інших заходів, у тому числі міжнародних, спрямованих на вирішення питань, що становлять взаємний інтерес; здійснювати обмін інформацією щодо досвіду успішного виконання повноважень органами місцевого самоврядування та розвитку територіальних громад, – повідомив Михайло Головко.