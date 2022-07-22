Зібрати кошти на спорудження пам’ятної стели загиблим Героям на території 44 окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола у Тернополі просять всіх небайдужих. Про це повідомили на сторінці бригади.

Наші воїни, наші Герої, захищають рідну Україну з першого дня війни. І захищають самовіддано, часом ціною власного життя. Їхній подвиг ніколи не буде забутий, а пам’ять про них має бути вічною. З метою увіковічення пам’яті про наших захисників, які загинули захищаючи рідну землю, на території бригади сплановано спорудження пам’ятної стели загиблим воїнам. Просимо всіх небайдужих долучитися до цієї доброї справи, – йдеться в повідомленні.

У бригаді радо розглянуть пропозиції щодо дизайнерського, архітектурного та скульптурного проєктування.

Нижче наведений номер рахунку благодійного фонду «Ритм серця», на який можна перерахувати кошти:

Код ЄДРПОУ 44265191

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