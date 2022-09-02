Благодійний фонд «Віра у себе» спільно з німецькими партнерами безкоштовно передали спецавтобус для геріатричного пансіонату у Петриках. Він призначений для перевезення пацієнтів, які пересуваються на візку.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Віра у себе» активно працює в медичній сфері з перших днів повномасштабної війни. Професійна команда волонтерів забезпечує необхідними ліками поранених військових, а також переселенців, котрі мають хронічні хвороби та потребують медикаментів.

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– Нами вже зроблений великий об’єм роботи. Ми налагодили логістику з усіма районними лікарнями та центрами з надання медичної допомоги на Тернопіллі. Ще допомагаємо медикаментами лікувальним закладам на півдні і сході нашої України, зокрема у Миколаєві, Дніпрі, Херсоні, Сумах тощо. Здійснюємо туди регулярні поставки ліків, – розповідає Юрій Дар, керівник організації.

Тернопільська «Віра у себе» впродовж десяти років є партнером по всій Україні від німецького благодійного фонду Action Medeor, з яким мають багато спільних проєктів.

Один із них – забезпечити всі заклади для людей з особливими потребами спеціальним транспортом для перевезення. Перший такий автомобіль вже 2 вересня подарували для Петриківського обласного геріатричного пансіонату.

Як виникла така ініціатива?

– Ідея забезпечення спецтранспортом для транспортування літніх пацієнтів та людей з інвалідністю виникла в мене, як керівника організації «Віра у себе», не випадково. Триває війна, тому всі ресурси спрямовані на бойові дії та захист держави. Але не варто забувати про тил, що забезпечує всіх, хто на фронті, – каже Юрій Дар.

В геріатричному пансіонаті у Петриках станом на сьогодні перебуває 186 мешканців. З них дев’яносто з особливими потребами, а двадцять – мають захворювання опорно-рухового апарату і пересуваються інвалідними візками. Коли їм потрібно на консультацію чи лікування, або відвідати стоматологічний кабінет, вони були змушені самі добиратись до місця призначення. Іноді їхати доводилось 7-10 кілометрів. Подолати таку відстань самостійно людям складно.

– Цей автомобіль, призначений для перевезення пацієнтів на інвалідних візках, дійсно дуже потрібний пансіонату. Німецькі партнери оперативно відгукнулись на цю ініціативу нашого фонду. Ми узгодили всі нюанси протягом тижня, і ось «ластівка» вже в геріатричному закладі в Петриках, – говорить пан Юрій.

Такий спецтранспорт давно є поширеною практикою в європейських державах. В Україні подібних автомобілів не має жоден медзаклад. Тому організація «Віра у себе» планує надати їх для всіх спеціалізованих пансіонатів та інтернатів для людей з інвалідністю і літніх людей на Тернопільщині.

– Цих закладів всього є сім, у кожному колишньому районному центрі (до адміністративної реформи). Вони будуть забезпечені аналогічними автівками. Транспортні засоби вже на підході. Хто в області отримає машину наступним – ми з німецькими партнерами поки не анонсуємо, – уточнює Юрій Дар.

Які можливості отримали люди з інвалідністю?

Авто, яке отримав колектив Петриківського пансіонату, цілком пристосоване для перевезення як пацієнтів, які пересуваються самостійно, так і тих, хто на інвалідних візках. В салоні багато вільного місця та обладнано вісім крісел. Їх можна зміщувати, аби всі помістились, вони абсолютно мобільні.

Біля кожного крісла є спеціальна кнопка виклику водія. Якщо у дорозі комусь раптом стало погано, чи захотів до туалету, можна натиснути на неї і машину зупинять у відведеному місці. Це зручно, бо водія ніхто не відволікає.

– Автомобіль, призначений для перевезення осіб, які користуються інвалідними візками, був потрібний для нашого закладу. Я особисто, а також від працівників та мешканців пансіонату дякую благодійному фонду «Віра у себе» за переданий транспорт. Це дуже цінний для нас подарунок! – щиро дякує Степан Глушко, директор Петриківського обласного геріатричного пансіонату.

Віднині, додає він, людей з особливими потребами зможуть возити на екскурсії, до торгових центрів, театру, духовних місць тощо. Також підопічні пансіонату матимуть змогу поїхати на медичну консультацію, в стоматологію чи клініку в Тернополі. Все це, зрозуміло, сприятиме покращенню якості їхнього життя. Автівку директор Степан Глушко відразу власноруч протестував – символічно проїхався подвір’ям пансіонату. Задоволені таким подарунком й пацієнти.

– Я хотів би додати, що цією ініціативою наш фонд «Віра у себе» хоче довести, що робити добрі справи – просто! Сьогодні приватні особи й організації часто виконують шмат обов’язків, за які відповідальна держава. Тому сподіваємось на розуміння й підтримку зі сторони владних структур, – завершує Юрій Дар.