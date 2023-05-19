Тернопіль, війна впритул: у когось – вдома, у когось – на сусідній вулиці

13-14 травня війна увірвалася у Тернопіль звуками вибухів. Зізнаймося: до цього часу ми доволі безпечно сприймали повітряні тривоги, бо майже за півтора року російської агресії місто залишалося непоруханим ворогом.

І ми уже увірували, що так й буде, тож можна будуватися, робити ремонти, вкладати кошти у власний добробут. А ні, усі потуги можуть видатися марними – «повітряна ціль» за лічені секунди може стерти з лиця землі усю працю.

А ще тернополяни сповна усвідомили свою уразливість і незахищеність, бо, попри вигідне географічне розташування (зі всіх боків межуємо з іншими областями, а отже, ППО зусібіч), виявилося, що ворожі ракети таки можуть влучити у місто та околиці. Що, власне, і сталося 13-14 травня. Пошкоджено цивільні об’єкти, комерційні приміщення, житлові будинки, дачні ділянки. Протягом першого ракетного удару о 22:35 13 травня загорілися складські приміщення – площа загорання приблизно 50 тис. метрів квадратних. Дві доби рятувальники ліквідували пожежу. У складах зберігалися товари різних підприємств, гуманітарна допомога. Спеціальна комісія підраховуватиме збитки. Ще кілька прильотів сталися близько 5:00 14 травня по Тернопільській та Великогаївській громадах. Знищено дачний кооператив, комерційну структуру, її автопарк – пошкоджено 50 машин. У результаті ракетного терору двоє людей поранено.

Без вікон і дверей залишися помешкання багатьох тернополян, які проживають неподалік зон ураження. Наразі працює спеціальна комісія, яка фіксує свідчення людей про завдані росіянами збитків. Як повідомив мер Тернополя Сергій Надал, уже надійшло 42 звернення про знищення чи пошкодження майна від підприємців. Також є одне звернення щодо пошкодження житлового будинку.

За словами Надала, усі громадяни, які зазнали збитків під час обстрілів, отримають компенсацію або допомогу з відновлення пошкоджених будівель. Для цього треба зателефонувати на лінію «102», щоб зафіксували збитки. Відшкодування коштів можливе завдяки програмі «Є відновлення» або за кошти громад чи обласних адміністрацій.

Очевидно, що руйнування в області згодом увійдуть у реєстр руйнувань, який створять У Гаазі. Про намір створити такий реєстр заявила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, «це буде перший, але дуже хороший крок у напрямку російської компенсації».

Росія за усе відповість, але це буде згодом – коли Україна і світ заженуть агресорку в глухий кут. Зараз ворог, остерігаючись нашого контрнаступу, вдався до ракетного терору. Перед Тернополем важких руйнувань зазнала Хмельниччина. Уніч на 16 травня ворог безбожно гатив ракетами по столиці – комплексна атака з різних напрямків одночасно – із застосуванням БПЛА, крилатих ракет і, ймовірно, ракет балістичного типу. Як повідомили у Повітряних силах, ця атака була винятковою за своєю щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу. За попередньою інформацією, більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва виявлено та знищено, але є влучення, потерпілі люди, знищене ракетними уламками майно.

Жодного дня без тривоги… Потерпає від постійних обстрілів прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Херсонщина – під щільним вогнем. Наші теж не залишаються у боргу: авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Війна у гарячій фазі. Бахмут вводить в істерику ворога, про що свідчать майже щоденні відеозвернення вагнерівця пригожина з вимогою надати боєприпаси. Там наші війська міцно стоять на позиціях, навіть контратакують й відбирають у ворога кілометри захопленої території. Бахмут – місто-привид, там уже немає де заховатися від обстрілів. Упродовж останніх місяців щоденні повідомлення Генштабу майже ідентичні: «На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут». За останню добу додалося те, що «противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Олександро-Шультине, Північне, Залізне, Петрівка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області».

Перед нашим контрнаступом росіяни уже не приховують страху. Ще б пак – державний секретар США Блінкен заявив, що Україна має усе для успішного контрнаступу. До того ж, у Білому домі анонсували регулярні пакети підтримки для України протягом наступних місяців.

Тут обговорюють новий пакет допомоги, і він буде приурочений до того, щоб підтримка України надходила, сказав Politico неназваний високопоставлений чиновник адміністрації, якому дозволили говорити анонімно перед офіційним оголошенням. Чиновник додав, що незрозуміло, як можуть змінитися потреби України під час або після контрнаступу, але адміністрація «повністю віддана» підтримці Києва під час і після бою «на довгострокову перспективу».

Італія обіцяє Україні протиповітряні системи. Міністерство оборони Німеччини в суботу офіційно оголосило про надання військової допомоги Україні в розмірі 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом з моменту вторгнення росії.

Великобританія уже традиційно надає нам сучасне потужне озброєння, а незабаром передасть Україні сотні ракет протиповітряної оборони та нові ударні безпілотники великої дальності.

Після візиту Зеленського у Францію (український Президент здійснив стрімке європейське турне, відвідавши за три дні Італію, Ватикан, Німеччину, Францію і Велику Британію) Макрон заявив: «Ми вирішили поставити нові боєприпаси. Також буде допомога в ремонті транспортних засобів та зброї». Водночас Макрон підтвердив позицію Франції щодо поставки літаків Україні. На запитання, чи надішле Париж винищувачі Києву, відповів, що йдеться не про літаки, а лише про ракети та навчання. «Ми не будемо поставляти зброю, яка дозволила б Україні досягти російської землі», — додав він. Але ми уже й без французів маємо чим досягати куди треба.

Отож, попри фейкові повідомлення ворога про втому американців та європейців від війни, світ не втомлюється. Бо на кону – збереження світопорядку.

Якщо на ворожих телеканалах усе ще точаться безславні дискусії про «цели войны» відповідно до ситуації, яка склалася (росіяни втратили наступальні амбіції і прагнуть бодай втримати те, що захопили), то ми чітко знаємо свою мету – звільнити свої території і вийти на кордони 1991 року.

Україна має не лише перемогти Росію, а й зробити так, щоб війна ніколи не повторилася. Про це Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив в інтерв’ю журналісту Дмитрові Комарову.

«Нашою перемогою є, однозначно, звільнення усієї окупованої території України. Вся територія має бути звільнена, але цього ще мало. Україна як держава має зробити все, щоб усе, що відбулося і розпочалося 24 лютого 2022 року, ніколи не повторилося», – сказав він.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, має з’явитися така військова структура, яка ніколи «не дасть можливості росіянам повторити все». «Тобто перемога – це для нас звільнена територія і потужні, надсучасні Збройні сили України, боєздатні, які не дадуть можливості російській федерації повторити те, що відбулося, і те, що відбувається зараз», – пояснив Залужний. Він також додав, що світова історія знає державу, жителі якої живуть і завжди показують своєю поведінкою, що краще не чіпати їх. Залужний підтвердив, що має на увазі Ізраїль, і що «Україна має стати саме такою державою».

Тож коли буде контрнаступ? Звісно, ніхто не скаже дати і маршруту. Саме питання анонсованого контрнаступу було основним фоном європейського турне Зеленського. «Ще кілька візитів – і все», – так віджартовувався Президент на запитання, коли почнеться наступ ЗСУ.