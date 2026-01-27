Тарасюки з Копичинців принесли Україні золоту нагороду 

Тарас Тарасюк та його рідна сестра Тетяна втішили українських вболівальників біатлону, в неймовірній боротьбі 22 січня здобувши перемогу в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону серед юніорів у фінській Іматрі.

Про успіхи біатлонної родини Тарасюків з Копичинців наша газета писала неодноразово. Але ця одиночна змішана естафета (сінгл-мікст) стала неймовірною, чого варті були лише емоції Тетяни Тарасюк, коли вона побачила, як її молодший брат пересік фінішну лінію, принісши в українську й сімейну скарбничку золоту нагороду. Звичайно, що цій перемозі неймовірно раділа уся біатлонна родина наших чемпіонів.

Біатлонний дует з Тернопільщини виграв золоті нагороди, продемонстрував найкращу стрільбу, пройшов дистанцію без штрафних кіл й використав п’ять додаткових патронів. Перші два етапи Україна йшла у топ-5 – Тетяна після п’ятої стрільби піднялася на третє місце. Далі естафету повів її брат. Тарас на останнє коло вийшов у лідери та зберіг позицію до фінішу.

Другими фінішували представники Швейцарії (0+9), які поступилися українцям 3,3 секунди. Третє місце посіла команда Латвії (1+11), яка відстала від лідера на 17,9 секунди.

Тарасюки записали в актив України другу нагороду на ЮЧЄ-2026, партнери по збірній в змішаній естафеті вибороли «бронзу».

У цьому сезоні 20-річна Т. Тарасюк здобула п’ять нагород на міжнародних стартах – три в спринті та дві в естафеті. Для 17-річного Т. Тарасюка «золото» європейської першості стало першою медаллю в сезоні 2025/2026.

Без сумніву, це історичне «золото» на чемпіонаті Європи з біатлону серед юніорів. До цього найвищим результатом команди у цій дисципліні була четверта позиція. У сезоні-2021/22 українці також і завдяки біатлоністам з Тернопільщини двічі були за крок від призерів у складі Юлія Городна – Віталій Мандзин та Віталій Мандзин – Олександра Меркушина.

У Копичинцях перервали сесію: сестра з мамою плакали від щастя

Тарас Тарасюк у розмові з журналістами спортивного сайту «Чемпіон» розповів, що разом з сестрою мріяли про спільний старт ще з початку сезону, але офіційно обидва потрапили до заявки вже після індивідуальної гонки, яка відбулась за день до естафети… Після фінішу сестра підбігла і сказала, що не може повірити в це і похвалила мене. А мама і сестра (ще одна старша сестра, Ірина, також професійна біатлоністка) плакали, тато також був дуже щасливий», – згадує незабутню мить юний біатлоніст.

Тарасюки – спортивна гордість Копичинецької громади та області… «Часто в громаді дивимося трансляції з чемпіонатів. Але це досягнення є особливо цінним для нас. Ми дуже пишаємося Тетяною і Тарасом, – з гордістю за своїх каже в розмові з «Чемпіоном» голова Копичинецької громади Богдан Келічавий. – Ми часто на звʼязку з мамою чемпіонів, пані Людмилою. Вона в минулому – професійна біатлоністка, а тепер тренує дітей в Копичинцях. Коли була гонка, ми саме проводили засідання сесії міськради, ця новина змусила нас перервати роботу, щоб порадіти за своїх та обговорити їхній успіх». Як тільки Тарас і Тетяна повернуться додому зі змагань – планують влаштувати теплу урочисту зустріч. Хоча такі заходи організовують не залежно від їх результатів.

25 січня Тетяна Тарасюк принесла Україні чергову срібну медаль юніорського чемпіонату Європи-2026 у фінській Іматрі. Українська біатлоністка, жодного разу не схибивши, поступилася переможниці масстарту із Латвії лише трьома секундами.