Основна інформація щодо ситуації у Тернопільській області станом на 28 березня о 18:00 год:

– область отримала 85 пропозицій від бізнесу, який готовий переїхати на Тернопільщину. Розпочали діяльність 4 підприємства. 32 знайшли приміщення, здійснюють переїзд та шукають через обласний центр зайнятості працівників (швейна і харчова галузь);

– роботодавці зможуть отримувати компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб у сумі 6500 грн. Для цього роботодавцю потрібно не раніше ніж через 5 днів після працевлаштування подати заяву в електронній формі через “Портал Дія”. Також це можна зробити у паперовій формі особисто під час відвідування центру зайнятості за місцеперебуванням роботодавця або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості;

– ціни на пальне знизились. Область повністю ним забезпечена. Уряд прийняв постанову, яка регламентує, що ціна на так зване «преміальне пальне» не може більш ніж на 5% перевищувати ціни звичайного пального. На АЗС можна розрахуватись готівкою, безготівково, а також талонами. Окрім цього, обмеження на 20 літрів пального уже зняли;

– компенсації за комунальні послуги у розмірі 450 грн можуть отримати люди, які безплатно прихистили у своєму будинку чи квартирі переселенців. Власник має внести відомості про житло на сайт «Прихисток» https://prykhystok.gov.ua/ Якщо ви не маєте можливості цього зробити, вам допоможуть працівники соцзахисту вашої громади. Заявники отримають гроші на банківську картку;

– кожен переселенець може отримувати щомісяця мінімальну грошову допомогу у сумі 2 тисячі гривень (3 тис. грн – для дітей), Для цього потрібно стати на облік як внутрішньо переміщена особа та отримати відповідну довідку. Після цього подати заяву на отримання допомоги до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади або ЦНАПу. Також це можна зробити дистанційно через “Дію”;

– віднині, щоб отримати консультацію сімейного лікаря, терапевта чи педіатра декларація НЕ є обовʼязковою. Ви можете звернутись до будь-якого лікаря Тернопільщини. Якщо вам потрібна консультація вузькопрофільних спеціалістів направлення НЕ є обов’язковим. Якщо ви не маєте можливості або гострої потреби йти на прийом в медзаклад скористайтесь записом на онлайн-прийом до лікаря через Helsi;

– 150 автомобілів вилучили у водіїв, які кермували в нетверезому стані;

– близько 200 тисяч продуктових наборів вже відправили в області, де ведуться активні бойові дії. Всі аграрії області залучені до цієї справи;

– один вагон сьогодні завантажили питною водою та відправили до Маріуполя;

– понад 6 тисяч тимчасово переміщених осіб скористалися допомогою, яку надає гуманітарний штаб. В управління соціального захисту, що знаходиться на вулиці Лисенка, 8, проходить реєстрація внутрішньо переміщених осіб. Там же люди можуть отримати пакунок речей першої потреби;

– у суботу в Тернополі відбулися сільськогосподарські ярмарки на двох локаціях: вул. Лесі Українки, 39 та на перетині вулиць Миру-Дружби. Жителі громади, які відвідали ярмарки, змогли придбати продукти за цінами на 10-15 % нижче, ніж у супермаркетах. Практику проведень сільськогосподарських ярмарків будуть продовжувати;

– волонтерів закликають не затримувати вантажівки з допомогою, які приходять з-за кордону, щоб уникнути гуманітарної катастрофи;

– з метою інформування жителів громади Тернопільська міська рада розробила пам’ятку про те, як діяти в умовах радіаційної та хімічної небезпеки. Відповідні брошурки будуть роздані у кожну скриньку тернополянина. Розносити їх уже розпочали працівники Укрпошти;

– у Тернополі триває реєстрація дітей у 1 класи. Електронна реєстрація та електронне зарахування дітей на відповідний навчальний період через системи – порталу SCHOOL.ISUO.ORG здійснюється у два етапи: основна хвиля – з 01 березня до 31 травня; додаткова хвиля (виключно на вільні місця) після 15 червня;

– ситуація в області є стабільною. Періодично трапляються майнові злочини, які швидко розкриваються. Наголошуємо, що за подібного роду правопорушення відповідальність сягає від 5 до 7 років ув’язнення;

– гуманітарна допомога буде перевірятися щодо цільового використання. За неправомірне використання допомоги передбачається відповідальність від 3 до 7 років позбавлення волі. Прохання мешканців, які стали свідками або знають про такого роду порушення, повідомляти за номером 102;