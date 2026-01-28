Світло, що блимає: як нас випробовує енергетична зима

Для жителів України вимкнення світла стало новою повсякденною рутиною, щоправда, дуже неприємною. За даними місцевих енергетиків, області, включно з Тернопільською, працюють за графіками погодинних відключень — у середньому електроенергії в домівках може бути лише 6 годин на добу.

Ситуація стає щораз складнішою, бо енергосистема зазнає посиленого навантаження на тлі масованих ракетно-безпілотних атак на генерацію та розподільчі мережі. У столиці ще й проблеми з опаленням і мобільним зв’язком.

«У мене в будинку все на світлі, увімкнули його о 18-й, готуємо вечерю й сподіваємося, що воно протримається до 20-21-ї, але де там, часто вимикають раніше», — каже мешканка Тернополя Ірина Кулик.

Молодий чоловік розповідає: «Працюю з дому, без генератора чи зарядної станції це складно. А замовнику потрібна виконана робота. Усе інше – твої проблеми».

У соцмережах люди діляться практичними порадами: хто як утеплює квартиру, хто встановив невеликі сонячні панелі, хто вчить дітей бути «енергозберігаючими». Ці коментарі не про техніку — вони про щоденне життя, коли електрика стає ресурсом не на повну добу, а за графіком.

Що кажуть енергетики? ДТЕК і місцеві обленерго пояснюють ситуацію так: відключення — вимушений крок, щоб зберегти стабільність енергосистеми; аварійні та погодинні графіки встановлюють за вказівкою Укренерго; бригади працюють цілодобово, ремонтують пошкоджені лінії й підстанції щойно дозволяє безпека; люди мають можливість дізнаватися свої черги за графіками через офіційні сайти та месенджери, де розміщують актуальні дані.

Водночас енергетики не приховують: взимку навантаження зростає, а удари по інфраструктурі збільшують ризики негайної відмови частин мережі.

Військова стратегія агресора спрямована не тільки на фронт, а й на інфраструктуру. Протягом останніх тижнів енергетичні об’єкти зазнають регулярних атак, що робить систему крихкою, особливо під час пікового споживання електрики.

Енергетична «гра» між збереженням ресурсів і потребами населення породжує у людей глибше запитання: наскільки наша життєздатність у тилу залежить від стабільності енергосистеми під час війни?

Ілона ХОМІВ