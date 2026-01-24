Стартував Кубок футзальної ліги 

У першому чвертьфінальному поєдинку ФК «Тернопіль-Ветеран» переміг ФК «Острів» – 8:4 (2:0). Отже, ФК «Тернопіль-Ветеран» став першим півфіналістом футзального Кубка області. Решта матчів першої стадії Кубка відбудуться наступного тижня.

На попередньому етапі гратимуть: МФК «Тернопіль» – «Динамо» (Красівка). Переможець попереднього етапу в чвертьфіналі зустрінеться з командою «24» (Тернопіль).

В інших трьох чвертьфінальних парах, згідно з жеребкуванням, яке відбулося 13 січня, гратимуть: «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – «Вікторія» (Великі Бірки), «Поділля-0352» (Велика Березовиця) – ФК «Максимівка», «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – «Вікторія» (Великі Бірки), ФК «Тернопіль-Ветеран» – ФК «Острів».

Пари 1/2 фіналу будуть сформовані жеребкуванням.