Стартувала Тернопільська футзальна ліга: чотири дивізіони та 38 команд

15 листопада взяла старт Тернопільська футзальна ліга сезону-2025/26. У ній змагатиметься, як і минулого сезону, 38 команд, розподілених на чотири ліги.

Змагання у першій, другій та третій лігах відбуватимуть у СК «Політехнік» за системою у два кола (18 матчів). Щодо вищої ліги, матчі якої гратимуться у ФОЦі, то, вісім команд-учасниць (МФК «Тернопіль», «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль), «Сокіл» (В. Березовиця), «OPEN TECK-SEBN» (Тернопіль), «Поділля-0352» (В. Березовиця), «Вікнини-ФАТ» (Вікно), «Вікторія» (В. Бірки), ФК «Тернопіль-Ветеран»), гратимуть у два етапи: попередній – два кола та фінальна частина (1-4 місця та 5-8 місця) – в одне коло (загальна кількість матчів – 17-ть).

16 листопада відбулося два поєдинки у вищій лізі. Сокіл» (В. Березовиця) – «OPEN TECK-SEBN» (Тернопіль) – 2:1, МФК «Тернопіль» — «Поділля-0352» (В. Березовиця) – 3:2.

Поєдинки «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – «Вікнини» (Вікно) і «Вікторія» (В. Бірки) – ФК «Тернопіль-Ветеран» перенесли на інший день.