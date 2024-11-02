Стали ангелами, які тримають небо над Україною: Тернопільщина прощається з вірними синами України

Був доброзичливим і товариським

22 жовтня жителі Шумської громади віддали останню шану військовослужбовцю, мешканцеві села Велика Іловиця Юрію Володимировичу АНТОНЮКУ (31. 10. 1985 р. н.), серце якого зупинилося 21 жовтня.

Світлої пам’яті Юрій народився у Смизі на Дубенщині. На початку 2024 року його призвали на службу до Збройних сил України.

Доброзичливий і товариський, він завжди був готовий прийти на допомогу та підтримати інших.

Поховали Героя у Великій Іловиці.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та всім, хто знав Юрія. Нехай світла пам’ять про нього живе в наших серцях. Вічна пам’ять захиснику!

Ще одна болюча втрата: помер військовослужбовець

24 жовтня жителі Бучацької громади провели останньою життєвою дорогою військовослужбовця, жителя села Підзамочок Віктора Дмитровича ЯСКІЛКУ. Рідним щире співчуття, нехай Господь допоможе нести важку втрату сина, чоловіка, батька, брата.

Вічна слава і пам’ять Герою України!

Сім місяців надій та сподівань

25 жовтня жителі Вишнівецької громади віддали останню шану військовослужбовцю, розвіднику групи спеціального призначення Сергію Вікторовичу ПОПОВУ (18. 02. 1997 р. н.), який загинув під час виконання бойового завдання 18 березня цього року.

Світлої пам’яті Сергій народився на території росії. Дитинство і юність провів в Україні. Навчався в Старовишнівецькій школі, а згодом закінчив місцеве училище, де здобув професію будівельника. Добрий, щирий, мав багато друзів, любив футбол, займався боротьбою.

Після довгих місяців щирих молитов мами та всієї родини повернувся захисник на щиті додому. Поховали мужнього воїна у Старому Вишнівці.

Молимо Господа, щоб дарував Героєві вічний спокій на небесах, а родині – сили пережити гіркий біль втрати. Вічна та світла пам’ять Герою…

Віддав життя за свободу і незалежність України

25 жовтня жителі Збаразької громади провели в останню дорогу військовослужбовця, стрільця-помічника гранатометника аеромобільного батальйону, солдата, мешканця села Синягівка 45-річного Степана ІВАНЧУКА (26. 04. 1979 р. н.), який загинув14 жовтня під час виконання бойового завдання у населеному пункті Кругляківка Харківської області.

Щиро співчуваємо рідним та близьким мужнього воїна, який віддав життя за свободу і незалежність України. Вічна пам’ять і слава Герою!..

Вісім місяців вважався безвісти зниклим

25 жовтня жителі Шумської громади віддали останню шану військовослужбовцю, сержанту, жителю села Новостав Аліку Михайловичу НІКОЛАЙЧУКУ (1975 р. н.), який вважався зниклим безвісти з 19 лютого 2024 року.

У вересні 2022 року жителя села Новостав призвали на службу у ЗСУ, де він виконував обов’язки навідника танкового взводу. Під час виконання бойових завдань по маскуванні техніки, зник безвісти, після авіаудару, що здійснив ворог по позиції поблизу села Садовод Куп’янського району Харківської області.

Щирий і доброзичливий, люблячий сім’янин, завжди допомагав друзям та односельчанам.

Поховали Героя у с. Новостав.

Він назавжди залишиться в пам’яті рідних та близьких, як найкращий син, люблячий батько, надійний друг та побратим…

Вічна пам’ять та слава Герою!..

Назавжди залишиться 28…

25 жовтня жителі Теребовлянської громади провели останньою життєвою дорогою військовослужбовця, кулеметника стрілецького відділення, стрілецької роти, жителя села Сущин Павла Дмитровича РИБАКА (26. 08. 1996 р. н.), який загинув 19 жовтня під час виконання бойового завдання у населеному пункті Ободи Сумської області.

Світлої пам’яті Павло народився у багатодітній сім’ї. Після закінчення місцевої школи навчався у Буданівському СПТУ. Працював різноробочим. 2 роки тому померла мати Павла. Призваний на військову службу 30 грудня 2023 року. Військову службу ніс у різних регіонах.

Похоронили полеглого Захисника на кладовищі у с. Сущин.

Висловлюємо щирі співчуття батьку, сестрам, родині, усім, хто знав і любив Героя. Жодними словами не вгамувати пекучий біль і не загоїти рани в душі від непоправної втрати.

Вічна і світла пам’ять!..

Захищав України від 2015 року

25 жовтня жителі Зборівської громади провели до місця вічного спочинку військовослужбовця, солдата, мешканця с. Розгадів Володимира Ігоровича ДАЛИКА (20. 07. 1975 р. н.), який помер під час відпустки 23 жовтня.

Мужній воїн захищав Україну від 2015 р. Останнім часом виконував бойові завдання на Курщині. Перебуваючи вдома під час відпустки не попрощавшись з дружиною Галиною, ні з сином Ігорем, який теж несе службу в ЗСУ, ні з сином Богданом, пішов на небеса.

Світлий, добрий спомин про захисника України Володимира, назавжди залишиться в наших серцях та спогадах його бойових побратимів, рідних, всіх тих хто його знав!.. Щирі співчуття рідним…Вічна пам’ять та вічна шана Герою!

Загинув на Донеччині

26 жовтня жителі тернопільської громади провели в останню дорогу військовослужбовця, тернополянина Валерія Андрійовича СТЕЦЬКОГО (3. 05. 1985 р. н.), який загинув 21 жовтня під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

Висловлюємо співчуття матері, сім’ї, рідним та близьким Героя… Вічна йому пам’ять і низький уклін!..

Відтепер 47-річний Герой захищає Україну з небес

27 жовтня жителі Тернопільської громади провели останньою життєвою дорогою військовослужбовця, тернополянина Ярослава Володимировича МАРЦИНЮКА (8. 04.1977 р. н.), який загинув 21 жовтня під час виконання бойового завдання в Харківській області.

Світлої пам’яті Ярослав навчався у 18 школі Тернополя. Мав прийти у відпустку…

Висловлюємо щирі співчуття матері, брату, родині та близьким. Вічна пам’ять Герою!..

Три місяці надій та сподівань

27 жовтня жителі Золотопотіцької громади віддали останню шану військовослудбовцю, мешканцю села Млинки Івану Володимировичу КІЗИМІ (13. 05. 1992 р. н.), який загинув 28 липня під час виконання бойового завдання.

Майже три місяці рідні ще сподівалися на чудо, однак нещодавно офіційно підтверджено його смерть.

Розділяємо біль і смуток близьких світлої пам’яті Івана.

Вічна пам’ять Герою і Царство Небесне!..