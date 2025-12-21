Споживчий кошик: яйця не прості, а золоті

Ціни на продукти харчування зростаються здається, що щоденно. Особливо покупців дивують і бентежать ціни на яйця. До чого готуватися?

Протягом 2025 року в Україні планомірно зростали ціни на яйця — поштучні та фасовані. З наближенням різдвяно-новорічних свят вартість продукту знову може піднятися, оскільки активізується споживчий попит. Виникає питання, чи збережеться ситуація і на початку 2026 року.

Ціни на курячі яйця залежать від сезону, адже в холодну пору року птиця традиційно несеться менш активно, що провокує зменшення пропозиції на ринку та збільшення вартості. Плюс у 2025-му додалося здорожчання кормів та електроенергії і логістики, загальна інфляція.

Скільки коштують яйця у грудні? Згідно з даними Мінфіну, станом на 10 грудня середня ціна за десяток перебувала на рівні 81,75 грн. Для порівняння, тиждень до цього нижня межа зафіксувалася на показнику 80,60 грн, тобто відбулося чергове дорожчання продукту.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, що буде з цінами на яйця найближчим часом.

Цей затребуваний на кожній кухні продукт неодноразово ставав одним із лідерів за темпами дорожчання. Згідно зі статистикою Держстату, в січні 2025 року середня вартість десятка курячих яєць перебувала на рівні 49,39 грн.

Експерт переконаний, що цьогоріч українці не побачать у супермаркетах схожих цінників.