Солов’ї Галичини – легендарне вокальне тріо родом з Тернопільщини

Тернопільська обласна філармонія славиться видатними колективами і легендарними особистостями, які не одне десятиліття невтомно творять на мистецькій ниві.

Безсумніву, серед них яскравою зіркою сяє вокальне тріо «Солов’ї Галичини», яке відоме не лише в Україні, а й за її межами.

Мистецький колектив вокальне тріо «Солов’ї Галичини» створений у серпні 1997 р. – з того часу, коли його виконавці (Надія Татарчук, Ірина Музика, Наталя Бойко) навчалися на музично-педагогічному факультеті ТНПУ ім. В. Гнатюка, під керівництвом заслуженого артиста України Богдана Іваноньківа (концертмейстер – Ірина Кучма), а також у хоровій школі «Зоринка» м. Тернополя. Згодом колектив поповнила Оксана Лісовець.

Від часу створення мистецький колектив здобув симпатії поціновувачів української пісні. Три колоритні голоси: лірико-колоратурне, ліричне та меццо-сопрано красивого тембру і широкого діапазону впливають на слухача своєю музичною витонченістю, душевністю та глибоким відчуттям образу і змісту пісні.

Цьогоріч колектив відзначає 25 років від дня свого створення. Тож минулого четверга у Тернопільській обласній філармонії було людно, на сцені святкували ювілей тернопільські соловейки у складі заслуженої артистки України Надії Татарчук, Наталії Бойко і Оксани Лісовець.

Легкість звучання, надзвичайна злитість голосів, експресивність творення, тонкість відчуття та вміння інтерпретувати вокальні твори в цілому, художня та мистецька неповторність, зовнішня привабливість, а головне – творча самобутність, чим ще більше можна зачарувати слухачів та глядачів.

Тож впродовж вечора дівчата не переставали захоплювати публіку своїми колоритними голосами, даруючи тепло і щирість своїх сердець.