Сьогодні на Тернопільщину «на щиті» назавжди повертається Герой Олег Рудий

Солдат Олег Рудий мужньо захищав Україну із серпня 2022 року, служив стрільцем-санітаром парашутно-десантної роти.

Тіло загиблого Героя зустрінуть у Збаражі у неділю, 19 травня, о 15-й годині. Далі траурний кортеж попрямує до рідної домівки захисника у Зарубинцях та до церкви Святого Івана Богослова, де відбудеться парастас. Чин похорону – у понеділок, 20 травня, об 11-й годині.

Мешканців просять гідно провести в останню путь земляка, який віддав життя за нашу свободу.

“З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого земляка, 20-річного Героя Мерджи Даніеля, родом із с. Бережанка.

Даніель мужньо боровся за волю і незалежність України в лавах Національної гвардії та загинув 3 жовтня 2023 року на Запоріжжі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна слава Герою!”, – ідеться у повідомленні.