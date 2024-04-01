Сьогодні на Тернопільщині не буде світла у деяких населених пунктах

З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій в електричних мережах ВАТ “Тернопільобленерго” проводитиме планові ремонтні роботи. У зв’язку з виконанням цих робіт буде припинено електропостачання деяким споживачам.

Щоб дізнатися, в яких саме населених пунктах планується вимкнення електроенергії – дивіться на офіційному на сайті ВАТ «Тернопільобленерго» в розділі «Перерви в електропостачанні».