Сьогодні на Тернопільщині не буде світла у деяких населених пунктах

З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій в електричних мережах ВАТ “Тернопільобленерго” проводитиме планові ремонтні роботи. У зв’язку з виконанням цих робіт буде припинено електропостачання деяким споживачам.
Щоб дізнатися, в яких саме населених пунктах планується вимкнення електроенергії – дивіться на офіційному на сайті ВАТ «Тернопільобленерго» в розділі «Перерви в електропостачанні».
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