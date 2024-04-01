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Сьогодні на Тернопільщині не буде світла у деяких населених пунктах

01.04.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство

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З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій в електричних мережах ВАТ “Тернопільобленерго” проводитиме планові ремонтні роботи. У зв’язку з виконанням цих робіт буде припинено електропостачання деяким споживачам.

Щоб дізнатися, в яких саме населених пунктах планується вимкнення електроенергії – дивіться на офіційному на сайті ВАТ «Тернопільобленерго» в розділі «Перерви в електропостачанні».

Приміщення колишньої поліклініки на Тернопільщині перебудують на житло для переселенців

 

Джерело: Тернопільобленерго

Теги: Тернопільщина, вимкнення електроенергії, ВАТ "Тернопільобленерго"

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