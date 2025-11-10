10.11.2025 17:27

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Снєжка з декрету до штурму: 21-річна дівчина за місяць у навчальному центрі вже мріє про Трійку

10.11.2025

Руслан Іннак

24

Новини, Суспільство, Теми

Снєжка з декрету до штурму: 21-річна дівчина за місяць у навчальному центрі вже мріє про Трійку.
Поширити:

21-річна новобраниця на позивний Снєжка долучилася до війська за Контрактом 18-24. Зробила це після декрету — зараз її сину два роки. А мотивувало дівчину випадкове повідомлення в соцмережі.

— Попалося мені в Інстаграмі таке оголошення. Я вирішила прочитати і думаю: “Піду”. Батьки сказали, що я дуже вже доросла дівчинка і я повинна вирішувати сама. Уклала Контракт 18-24. Іду в Третю штурмову. Я вже місяць в навчальному центрі. Тут дуже весело, нескучно. Інструктори — просто клас. Все дуже добре.

Снєжка уже знайшла друзів у навчальному центрі і сподівається, що так буде і в Трійці. А ще хоче набратися у війську мужності.

Контракт 18-24 — це добровільна ініціатива для громадян 18-24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один чи два роки залежно від обраної спеціальності. Охочим пропонують якісну підготовку, виплату 1 млн грн винагороди та соціальні гарантії.

Джерело: аrmyfm.com.ua/

Теги: ЗСУ, контракт 18-24, 18-24

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах