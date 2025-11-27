Скільки хочуть заробляти українці: нові дані ринку праці

Зарплату від 20 до 30 тисяч гривень вважають бажаною 31% українців, а ще 19% готові працювати лише за 50 тисяч і більше. Тим часом середня зарплата в Україні зростає щомісяця, а в окремих галузях за рік фактично подвоїлася.

Які вакансії обирають українці, скільки хочуть заробляти та де платять найбільше — розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

Бажаний рівень заробітків

31% українців готові отримувати зарплату від 20 до 30 тисяч гривень. Про це свідчить дослідження OLX Робота: опитали понад 6 тисяч українців, які шукають працевлаштування. Водночас 30% респондентів зазначили про бажаний заробіток у 30–50 тисяч. Для 19% опитаних прийнятний рівень — від 50 тисяч гривень. Оплата 10–20 тисяч влаштує 17% респондентів. До 10 тисяч гривень готові отримувати лише 4% учасників опитування.

62% українців продовжують шукати роботу на онлайн-платформах. 40% шукачів покладаються на знайомих або рекомендації. Ще 22% використовують соціальні мережі.

Найактивніші шукачі — люди від 35 до 44 років

35% шукачів роботи — це люди віком від 35 до 44 років. 21% — від 45 до 54 років. 19% — 25–34 років. Лише 7% пошукачів — молодь 18–24 роки, і всього 4% серед тих, хто шукає роботу, мають менше 18 років. 51% пошукачів — чоловіки, 47% — жінки. Ще 2% респондентів не захотіли вказувати свою стать.

Найактивніше українці цікавляться працевлаштуванням у торгівлі та продажах. Так відповіли 37% учасників опитування. Другий за популярністю напрям — фриланс, незалежно від професії (21%). Інтерес є також до транспорту і логістики (16%), а також виробництва та інженерії (13%). Найменшою популярністю серед опитаних користується юриспруденція та консалтинг (по 2%).

Дніпропетровська область лідирує за кількістю пошукачів роботи — 14%, Київська область — 11% та Київ — 10%.

Середня зарплата зросла на 20% за рік

Відповідно до інформації Держстату, середня заробітна плата по Україні за підсумками вересня становила 26 623 грн. Відносно серпня вона зросла на 2,7%.

Найвища середня зарплата у Києві — 40 111 грн, у Луганській області (ймовірно, йдеться про релоковані підприємства) — 32 952 грн, у Дніпропетровській області — 27 416 грн. Найнижча зарплата у Кіровоградській (19 065 грн) та Чернівецькій (18 841 грн) областях.

Найвищий рівень заробітної плати, відповідно до даних Держстату, у галузі інформації та телекомунікацій — 64 330 грн. Найнижча оплата в освіті — 16 901 грн.