Як швидко схуднути і накачатися? Це чудове питання, оскільки навколо теми схуднення та набору м’язової маси справді існує багато суперечливої інформації. Слід зробити детальний розбір правди проти популярних міфів та ознайомитися з порадами професіоналів.

Правда проти популярних міфів: як швидко накачатися?

Міф: можна одночасно “спалювати жир” та “будувати м’язи” легко та швидко

Міф – багато хто вважає, що це відбувається автоматично та швидко.

Правда – рекомпозиція тіла (втрата жиру та набір м’язів одночасно) можлива, але це дуже складний та повільний процес, який є найбільш ефективним для новачків, особливо якщо це кросфіт, людей із великою надмірною вагою, які повертаються до тренувань після тривалої перерви або використовують гормональні препарат.

Для досвідчених атлетів одночасна рекомпозиція майже неможлива або відбувається надзвичайно повільно. Професіонали зазвичай обирають фази – “маса” (набір м’язів): помірний профіцит калорій+силові тренування, “сушка” (втрата жиру): помірний дефіцит калорій+силові та кардіо тренування.

Міф: кардіо натщесерце спалює більше жиру

Міф – вважається, що відсутність їжі змушує організм використовувати жир як єдине джерело енергії.

Правда – хоча теоретично це може спалити трохи більше жиру під час самого тренування, загальна добова витрата жиру не змінюється суттєво. Кардіо натщесерце, особливо при тривалих інтенсивних тренуваннях, може призвести до втрати м’язової маси, зниження інтенсивності тренування, загального дискомфорту, нудоти чи запаморочення.

Головне правило – дефіцит калорій протягом дня/тижня важливіший за час тренування. Тренуватися пропонує фітнес-клуб 5 Елемент в Києві тоді, коли комфортно та можна показати найкращу продуктивність.

Міф: потрібно повністю відмовитися від жирів, щоб схуднути

Міф – жир робить людину жирною.

Правда – жири (особливо ненасичені) є необхідними для гормонального здоров’я, засвоєння жиророзчинних вітамінів (A, D, E, K) та загального метаболізму. Дієта з дефіцитом жирів може негативно вплинути на рівень тестостерону, що критично важливо для набору м’язової маси. Надлишок будь-якого макроелемента (білків, жирів чи вуглеводів) приведе до набору ваги.

Порада – слід зосередитися на здорових джерелах жирів (авокадо, горіхи, насіння, оливкова олія) та підтримувати їхнє споживання на рівні приблизно 20-30% від загальної калорійності.

Міф: жінки стануть “занадто накачаними” від силових тренувань

Міф – підйом важких ваг перетворить жінку на культуриста.

Правда – через значно нижчий рівень тестостерону (головного гормону росту м’язів) жінки не можуть набрати таку ж м’язову масу, як чоловіки, без використання гормональних препаратів. Силові тренування для жінок призводять до тонкого, підтягнутого вигляду, збільшення сили та витривалості, зміцнення кісток (профілактика остеопорозу), ефективнішого спалювання калорій завдяки збільшенню м’язової маси.