Генпрокурорка України Ірини Венедіктової виступила на спільній пресконференції з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом в Гаазі. Захід проходить у будівлі Євроюсту.

Першою слово мала генпрокурор України Ірини Венедіктова, яка зазначила, що судовий фронт є дуже важливим, адже “щодня вчиняється близько 200 – 300 воєнних злочинів”, пише «Укрінформ».

Вона також наголосила, що в Україні постійно ведуться бойові дії.

“Це жорстока війна. Ми не маємо доступу до окуповнаних територій, але я сподіваюся, що завдяки міжнародним колегам ми зможемо досягти справедливості”, – сказала Венедіктова.

Участь у пресконференції також беруть генеральний прокурор Литовської Республіки Ніда Грунскєнє, національний прокурор Даріуш Барський та президент Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції (Євроюсту) Ладіслав Хамрана.

Євроюст організовує пресконференцію разом з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) після координаційної зустрічі спільної слідчої групи щодо розслідування ймовірних міжнародних злочинів, скоєних в Україні.

Прокурор МКС Карім Хан оголосив 17 травня про відправлення в Україну для розслідування злочинів, скоєних під час російського вторгнення, групи із 42 слідчих та експертів, що є найбільшою місією за кількістю персоналу, яка коли-небудь відряджалася на місця.