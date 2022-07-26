Громадська організація «Асоціація Української Миротворчої Школи» вже понад чотири місяці допомагає тим, хто через бойові дії змушений покинути свій дім та переїхати на захід України.

Продуктами харчування, засобами гігієни вдалось забезпечити сотні переселенців в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях. А ось внутрішньо переміщених осіб у Тернополі годують навіть гарячими обідами.

Станом на 25 липня, вдалось видати вже 3000 порцій. Як усе відбувається, розповідаємо.

У перші місяці повномасштабного вторгнення західні міста України прийняли рекордну кількість переселенців. Щодня в громади приїздили сотні жителів з Донецька, Маріуполя, Києва, Чернігова та Ірпеня. За останніми даними, звученими на брифінгу обласної військової адміністрації, наша область прийняла понад сто тисяч осіб. Враховуючи, що люди втікали від війни з однією валізою, вони потребували тимчасового прихистку, систематичного харчування, засобів гігієни, базових речей як для дорослих, так і для малечі.

Зі слів виконавчого директора громадської організації «Асоціація Української Миротворчої Школи» Олександра Кобця, майже вся команда також є переселенцями в Україні. Тож не з чуток знає, як важко влаштуватись на новому місці. Ініціативна група вирішила підтримати людей і запустити програму під назвою «Згуртованість та допомога внутрішньо переміщеним особам».

Як виникла ідея

– З перших днів перебування у Тернополі я вирішив бути корисним, тож пішов волонтерити в місцевий благодійний штаб. Допомагав хлопцям розвантажувати продукти харчування, засоби гігієни, дитячі речі. Там я побачив, що приходить багато гуманітарної допомоги з Іспанії, Італії, Німеччини, Франції і тоді подумав, а чому б і нам не допомагати людям. Зібравши 30 березня команду, ми порадились і вирішили змінити свій вектор роботи з просвітницької, якою займались до повномасштабного вторгнення, на волонтерську. Ось так і стартувала наша перша програма, що направлена на допомогу ВПО, – розповідає Олександр Кобець.

Вже на початку квітня команда передала перші базові набори переселенцям, які проживають у Стрілківській громаді (Львівська область), Калуській громаді (Івано-Франківська область). А з травня близько 6 тонн гуманітарної допомоги доставили у місто Тернопіль та три громади Тернопільської області: Саранчуківська, Зборівська, Товстенська.

— Завдяки співпраці з місцевими активістами нам вдалось отримати контакти громад, де проживають переселенці. Зателефонували, розповіли про себе, отримали від громад офіційний лист і домовились про доставку гумвантажу. Ось так відправляли людям продукти харчування та засоби гігієни. Працюємо прозоро, аби наші донори бачили, що всі кошти та продукти йдуть винятково тим, хто цього потребує. Для нас це важливо, — наголошує Олександр.

Інформація про добрі справи організації набула розголосу, тож вже за кілька тижнів до «Асоціації Української Миротворчої Школи» стали надходити прохання щодо забезпечення людей гарячими обідами. Що і стало стартом для запуску проєкту під назвою «Гарячі та смачні страви для українських переселенців».

Що входить до набору

— Обід складається з першої, другої страв, а також є салат, компот та хліб. Зазвичай, на перше люди отримують борщ, суп або бульйон. На друге — кашу, картоплю з м’ясом, котлетою чи сосисками. Їжа має бути корисною, збалансованою, і, звичайно ж, смачною. Саме тому звернулись до підприємців з проханням готувати не як для клієнтів, а як вдома. Всі обіди готують щодня, після чого їх ділять на порції і доставляють. Нам важливо, аби переселенці відчували, що про них піклуються, – ділиться координаторка проєкту Тетяна Шкодівська.

Проєкт реалізують завдяки партнерству з французькою гуманітарною неурядовою організацією ACTED. Обіди надходили до двох тернопільських прихистків, серед них — і гуртожиток Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму, що розташований за адресою: Карпенка, 20. Зі слів директорки навчального закладу Галини Грушко, переселенці задоволені, і це – найголовніше.

– Так вийшло, що з початку повномасштабного вторгнення гуртожитки нашого навчального закладу стали прихистками для переселенців. Один прихисток під опікою закладу міського харчування, а ось з другим виникли деякі труднощі. Тоді ми познайомились з представниками громадської організації, і вони сказали, що можуть надавати допомогу у вигляді гарячих обідів. І ми погодились. Обіди завжди розфасовані, свіжі і смачні. Принаймні, ми не бачили, аби люди викидали щось чи були незадоволені, – каже пані Галина.

Переселенець Антон з Херсонщини живе з дівчиною у прихистку вже два місяці. З нами ділиться, приємно здивований, що забезпечують не лише безкоштовним житлом, а й обідами. До того ж, страви і справді, наче домашні.

Усе безкоштовно

— Начитались різних історій у соціальних мережах, як деякі переселенці і на вокзалах спали, і люди навіть допомагати не хотіли. То коли приїхали і заселились, ми не очікували, що тут навіть безкоштовно ще й годуватимуть. Їжа реально смачна, інколи мені навіть нагадує мамину. Думаю, не потрібно пояснювати, наскільки це важливо для кожної людини, особливо в такий складний час, – каже пан Антон.

Наразі більшість переселенців вже або влаштувались на роботу, або активно волонтерять у штабах. Тож не так потребують гарячих обідів, як вечері. Зі слів координаторки проєкту Тетяни Шкодівської, розглядають можливість масштабувати ініціативу.

— Ми так думаємо, що вечері мають бути не менш збалансованими та смачними. Приблизно вони складатимуться з м’яса, риби, а на гарнір – запечена картопля, рис, гречка чи макарони. Плануємо готувати вечері на 300 переселенців щодня. За нашою програмою, порції вистачить, аби людина нормально наїлась, – розповідає пані Тетяна.

Планується, що безкоштовні вечері видаватимуть переселенцям до кінця поточного року. Проте все залежить від фінансування програми та відгуків людей.

Громадська організація «Асоціація Української Миротворчої Школи» відкрита для надання допомоги та співпраці. Звернутися можна, написавши на офіційну сторінку у Фейсбук.