Будь ласка, ознайомтесь та повідомте всім своїм контактам чергові короткі інструкції. Вони вкрай важливі, щоб ворожі окупанти не могли переміщатися вглиб українських територій.
Варто звертати увагу, якщо підозрілі особи:
- мають чітко виражений/характерний російський акцент;
- не орієнтуються на місцевості о здійснюють фото/відеофіксацію місцевості;
- ставлять мітки;
- просять мобільний телефон, щоб здійснити дзвінок.
Помітивши підозрілих осіб:
- зафіксуйте їхні прикмети (одяг, зовнішність тощо);
- не показуйте їм документи, не підказуйте дорогу;
- не давайте телефон для дзвінка, а якщо дали, то зафіксуйте номер, на який вони телефонували;
- усіма доступними способами інформуйте СБУ про час та місце, де ви бачили імовірних диверсантів, а також їхню кількість, зміст розмови, номери, колір та марки автівок, напрямок руху, прикмети.
Одразу повідомляйте:
- до офіційного чат-боту СБУ в Telegram – @stop_russian_war_bot ;
- спільний сервіс для збору даних про переміщення окупантів https://www.findokupant.com;
- на контактні телефони Тероборони ЗСУ у вашому регіоні або за телефоном 102.
Якщо поруч є представники Тероборони ЗСУ чи правоохоронці – спробуйте затримати диверсантів. Робити це варто лише у випадку, якщо ви впевнені у своїх силах і маєте численну перевагу над ворогом.
Як і раніше: зберігаємо спокій, не віримо фейкам, допомагаємо затримувати окупантів!