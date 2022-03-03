Будь ласка, ознайомтесь та повідомте всім своїм контактам чергові короткі інструкції. Вони вкрай важливі, щоб ворожі окупанти не могли переміщатися вглиб українських територій.

Варто звертати увагу, якщо підозрілі особи:

мають чітко виражений/характерний російський акцент;

не орієнтуються на місцевості о здійснюють фото/відеофіксацію місцевості;

ставлять мітки;

просять мобільний телефон, щоб здійснити дзвінок.

Помітивши підозрілих осіб:

зафіксуйте їхні прикмети (одяг, зовнішність тощо);

не показуйте їм документи, не підказуйте дорогу;

не давайте телефон для дзвінка, а якщо дали, то зафіксуйте номер, на який вони телефонували;

усіма доступними способами інформуйте СБУ про час та місце, де ви бачили імовірних диверсантів, а також їхню кількість, зміст розмови, номери, колір та марки автівок, напрямок руху, прикмети.

Одразу повідомляйте:

до офіційного чат-боту СБУ в Telegram – @stop_russian_war_bot ;

; спільний сервіс для збору даних про переміщення окупантів https://www.findokupant.com;

на контактні телефони Тероборони ЗСУ у вашому регіоні або за телефоном 102.

Якщо поруч є представники Тероборони ЗСУ чи правоохоронці – спробуйте затримати диверсантів. Робити це варто лише у випадку, якщо ви впевнені у своїх силах і маєте численну перевагу над ворогом.

Як і раніше: зберігаємо спокій, не віримо фейкам, допомагаємо затримувати окупантів!