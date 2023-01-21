Що найчастіше декларують жителі Тернопільщини

Свій конституційний обов’язок щодо декларування доходів упродовж 2022 року виконали 10624 жителів Тернопілля.

Із загальної кількості декларацій – 5737 подано громадянами, які зобов’язані були задекларувати свої доходи, 4887 – громадянами, які виявили бажання скористатись правом на податкову знижку. Загалом декларанти заявили про отримання 846,3 млн грн доходу.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань склала 40,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 6,6 млн грн військового збору.

Найчастіше декларанти заявляли про отримання доходів за договорами спадщини та дарування та продажу рухомого чи нерухомого майна.

Так, громадяни подали 1353 декларацій про отримання спадщини та 571 – про дарування та продаж рухомого чи нерухомого майна. Вони заявили про отримання відповідно 170 млн грн та 34,4 млн грн доходів.

Про отримання доходів від здачі в найм майна на суму 10,7 млн грн інформували 219 жителів краю.

Доходи, отримані від незалежної професійної діяльності, задекларували 300 осіб на суму 35,5 млн гривень.

Ще 258 декларантів повідомили про отримання 180,5 млн грн іноземних доходів. Найбільшу суму податку на доходи фізичних осіб, а це 18,3 млн грн, визначили саме громадяни, які отримували іноземні доходи.

Серед найбільших до сплати сум податку на доходи фізичних осіб визначили також: громадяни, які отримали подарунки та спадщину – 8,4 млн грн; громадяни, які отримали доходи від незалежної професійної діяльності – 6,4 млн грн; громадяни, які отримали доходи від інвестицій – 3,3 млн гривень.

Варто нагадати, що з січня 2023 року вже стартувала деклараційна кампанія. Відтак, громадяни, які у 2022 році отримували доходи, з яких податок не сплачувався, зобов’язані задекларувати їх до 1 травня.

Сектор інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.