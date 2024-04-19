Шестеро полеглих захисникiв отримали звання «Почесний громадянин міста Тернополя»

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно присвоєно ще шістьом захисникам.

Відповідне рішення прийняли депутати на черговому засіданні 38-ї сесії Тернопільської міської ради.

«Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради», – зазначили у міськраді.

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно присвоєно таким Героям: Тришкалюк Сергій Ростиславович, молодший лейтенант; Куць Тарас Михайлович, солдат; Коновал Сергій Сергійович, лейтенант; Петришин Тарас Петрович, молодший лейтенант; Малюк Віталій Володимирович, головний сержант; Пелехатий Ярослав Зіновійович, солдат.