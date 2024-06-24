У переддень ювілею відомого релігійного діяча, священника УГКЦ, журналіста Ореста Глубіша фахівці відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки підготували розгорнуту книжкову виставку-персоналію «Сенс життя – служіння Всевишньому: отцю Орестові Глубішу – 75!».

На виставці презентовано творчий доробок отця Ореста, зокрема книги: «Церкві святого апостола і євангелиста Луки в Долішньому Івачеві – 150», «Симфонія Катедрального собору: минуле і сучасність», «Десять сходинок на Христовій дорозі», «Івачів Горішній. Мого села духовні обереги», «Катедра», «Зарваниця», а також публікації творів у регіональних річниках «Тернопілля» (1996, 1997). Суттєвим доповненням до експозиції є енциклопедичні та газетні видання.

Літературу про життєвий і творчий шлях включено також і до бібліографічних покажчиків, укладених працівниками Тернопільської ОУНБ: «Література про Тернопільську область за … роки» (Тернопіль, 2011; 2013; 2016; 2023), «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2024 рік».

Народився о. Орест Глубіш 20 червня 1949 р. в с. Забойки Тернопільського району. У 1964 р. закінчив восьмирічну Забойківську школу. У 1964–1966 рр. навчався в Підгаєцькому СПТУ № 10, у 1982 р. – на факультеті журналістики Львівського державного університету ім. І. Франка (нині – національний). Працював у колективі обласної газети «Відродження», де розпочав публікацію серії релігійно-просвітницьких матеріалів під рубрикою «Високі істини».

У 1995 р. закінчив Тернопільську вищу духовну семінарію ім. Йосифа Сліпого, а у 2000 р. – Люблінський католицький університет (Польща).

Служить на парафіях у селах Івачів Горішній та Івачів Долішній Білецької сільської ТГ Тернопільського району. Викладає психологію та педагогіку в Тернопільській вищій духовній семінарії. Організовує духовні зустрічі інтелігенції, у яких беруть участь викладачі університетів Тернополя, священники, лікарі, учителі.

У 2000-х роках редагував всеукраїнський релігійний часопис «Духовний щит», є редактором часопису Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ «Божий сіяч».

Веде радіопередачі на радіо «Такт» – «Духовна криниця», радіо «Марія» – «Катехизм». На Тернопільському обласному радіо вів передачу «Христос — хліб життя».

Нагороджений Тернопільсько-Зборівським єпархом Михаїлом Сабригою Золотим хрестом з прикрасами.

Переможець конкурсу «Суспільний дороговказ віруючого» за найкращу проповідь серед священників УГКЦ. Лавреат обласної премії ім. П. Медведика за вагомий особистий внесок у розвиток краєзнавства – книжку «Катедра» (2012).

Запрошуємо у відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ переглянути книжкову виставку-персоналію та дізнатися більше про відомого земляка.

Наталія ЛУГОВСЬКА,

провідна бібліотекарка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ