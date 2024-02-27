СБУ повідомила про підозру начальнику російської катівні, в якій утримували полонених захисників Азовсталі

Служба безпеки зібрала доказову базу на керівника виправної колонії у окупованому ворогом селі Вальянівське, що на Луганщині, в якій росіяни незаконно утримували українських військовополонених.

У червні 2022 року саме в «Свердловскую исправительную колонию» окупанти перевели з Оленівки ув’язнених оборонців заводу Азовсталь.

На той час ця колонія входила до структури незаконного правоохоронного органу, підконтрольного російській федерації, – т.зв. «Управления исполнения наказаний мвд лнр», який згодом загарбники перейменували в «Управление федеральной службы исполнения наказаний россии по луганской народной республике».

Під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2022 – 2024 років виправний заклад окупантів очолював Віталій Стержанов, який ще з 2014 року працював у пенітенціарних закладах, підконтрольних представникам терористичної організації «лнр».

Після початку повномасштабного військового вторгнення росіян він продовжив працювати на окупаційну владу, сприяючи становленню незаконних російських силових структур та виконуючи завдання кремля по придушенню українського руху опору на тимчасово окупованих територіях України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили колаборанту про підозру за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). За співпрацю з ворогом йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Оскільки підозрюваний переховується від правосуддя на тимчасово не підконтрольній українській владі території, правоохоронцями проводяться комплексні заходи для його притягнення до фактичної відповідальності за злочини проти України.