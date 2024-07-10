Розпочався кубок Тернопільщини з футболу

7 липня стартував кубок Тернопільської області з футболу 2024 року. На змагання подали заявки 10 команд. У Васильківцях та Великій Березовиці відбулися перші поєдинки попереднього етапу.

Пропонуємо результати зіграних матчів.

«Поділля» (Васильківці) – ФК «Нараїв» – 2:2 (2:0).

Голи: Андрій Баліцький (22), Дмитро Мацигін (45+4), Сергій Онуфрейчук (64), Андрій Кульчицький (67).

«Сокіл» (В. Березовиця) – «Вікнини» (Вікно) – 1:3 (0:0)

Голи: Назарій Локоть (47), Богдан Замора (53), Володимир Грабчак (79, з пен.), Владислав Катрук (83).

Матчі-відповіді між цими командами відбудуться 14 липня у Нараєві та Вікні. А на 21 і 28 липня заплановано поєдинки 1/4 фіналу, у яких стартують команди вищої обласної ліги, окрім бучацького «Колоса».