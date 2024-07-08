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росіяни вдарили по “Охматдиту” ракетою Х-101, – Єрмак

08.07.2024

Руслан Іннак

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Новини, Україна, Війна з рф

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росіяни нанесли ракетний удар по дитячій лікарні “Охматдит” ракетою Х-101. Про це повідомив Голова Офісу Президента Андрій Єрмак в своєму tg-каналі, пише УНН.

Глава ОП підкреслив, що в цих ракетах чимало мікроелектроніки виробництва країн НАТО. І потік постачання цих компонентів до рф треба перекрити.

Ракета Х-101 росіян, вона сьогодні вдарила по “Охматдиту”. В ній десятки мікроелектроніки, яка вироблена в країнах НАТО. Ми повинні це зупинити, потрібно говорити про це на саміті НАТО. Удар по дітях має бути однією з ключових тем. Необхідно перекрити потоки мікроелектроніки, які дозволяють росіянам вбивати, – зазначив Андрій Єрмак.

Додатково

Директор Київського науково дослідного-інституту судових експертиз Олександр Рувін повідомив, що найбільш постраждалі об’єкти внаслідок сьогоднішньої російської ракетної атаки по столиці ймовірніше всього були уражені ворожими ракетами Х-101.

“Частини та уламки, що вдалося ідентифікувати станом на цю годину малозбережені та дуже фрагментовані. З огляду на наявні частини маркувань та характерні конструкторські особливості, попередньо можемо сказати, що удари були завдані крилатими ракетами Х-101. Остаточні висновки будуть передані органам досудового розслідування після проведення усіх необхідних експертиз.

Сьогоднішня ракетна атака ворога особливо цинічна, постраждала значна кількість дітей, численні осколкові поранення в очевидців подій. Маємо надію, що пошуково-рятувальні операції завершаться максимально швидко. Висловлюємо щирі слова підтримки всім постраждалим”, – зазначив Рувін.

 

Теги: ракетний удар, охматит

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