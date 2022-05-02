Росіяни обстріляли Одесу: загинула 13-річна дитина, 17-річна дівчина важко поранена - Газета Свобода
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Росіяни обстріляли Одесу: загинула 13-річна дитина, 17-річна дівчина важко поранена

Iryna Nova
02.05.2022
в ВІЙНА З рф, Новини
Росіяни обстріляли Одесу: загинула 13-річна дитина, 17-річна дівчина важко поранена
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2 травня російські війська завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок якого, за попередніми даними, загинув 13-річний підліток.

“Попередньо від сьогоднішньої ракетної атаки загинув 13-річний підліток, поранено 17-річну дівчину. Є ще загиблі та постраждалі”, – зазначили у повідомленні.

Своєю чергою, начальник Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що росіяни завдали ракетного удару по одному з об’єктів інфраструктури міста.

“На жаль є загиблі та поранені. Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі!”, – наголосив Марченко.

Раніше повідомлялось про вибухи у місті, водночас у регіоні повітряну тривогу не оголошували.

Як стало відомо пізніше, над Чорним морем збили російський безпілотник.

Джерело: Букви
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Iryna Nova

Iryna Nova

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