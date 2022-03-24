Ще один яскравий випадок здачі російських солдатів у полон зафіксовано на території України. Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів розповів кумедний випадок, коли солдат із РФ пригнав на українські позиції танк.

«Русские сдаются! З технікою. Кілька днів тому я написав, що є новини, які остаточно показують злам російської армії. Зараз можу вже розповісти. Хотів вам відео показати, але спецназівці попросили цього не робити.

Російський солдат здав нам танк за винагороду! Як це відбувалось: вже кілька тижнів в Нацполі ідентифікували телефони, якими користуються росіяни. Це українські номери. На ці телефони ми регулярно присилаємо смс, як здатись у полон і здати техніку.

Кілька днів назад нам зателефонував «Міша». Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце куди під’їхати. Він під’їхав. З дрона переконались, що він сам і це не засада. Після цього спецназівці його затримали. Виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Смисла воювати він не бачив. Додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати. Міша розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна.

Що з Мішою? Міша отримав дуже комфортні умови утримання. Він також отримає 10 тисяч доларів по завершенню війни і можливість податись на громадянство. До завершення війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем.

Так, що «русские сдаются». Ще й з технікою», – написав Андрусів.