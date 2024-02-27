Російські пропагандисти поширюють цинічну брехню про Тернопіль

Російські пропагандисти, у звичній для себе манері, поширюють брехливу інформацію про те, що у Тернополі один з ломбардів у своїй рекламі про прийом планшетів та годинників нібито зобразив штучну руку і підписав, що тут можна здати біонічні протези.

Про це пишуть проросійські пабліки. Насправді ж у Тернополі немає відділення ломбарду мережі “Парус” (Парус-Плюс), а поширене пропагандою фото – дворічної давнини та з іншого відділення. Це встановили фактчекери “БезБрехні“.

“У всієї мережі однотипний дизайн брендування і однакова добірка речей, які вони приймають: телефон, дриль, годинник, каблучка, діаманти, комп’ютер. Біонічної руки там немає”, – ідеться у повідомленні проекту Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

На запит розслідувачів у ломбарді заявили, що такого не було і бути не може, а фото з протезом – фотошоп і російська провокація.