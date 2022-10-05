Повідомляють, що на вулиці Руській проводяться ремонтні роботи трубопроводу.

«У зв’язку з цим, рух транспорту ускладнено, в центральній частині міста може утворитись затор. Тож плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. За можливості, спробуйте об’їхати визначену ділянку дороги», – пишуть у соцмережі «Телеграм» на сторінці Патрульної поліції Тернопільської області.