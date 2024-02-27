Рашисти розстріляли полоненого військового з Тернопільщини

Страшну новину повідомив голова Залозецької громади Андрій Нога. Кляті рашисти позбавили життя українського воїна Івана Григуса з Тернопільщини. Нелюди розстріляли військового, який потрапив до них у полон.

З глибоким сумом та скорботою повідомляємо про те, що підтверджено загибель нашого воїна ГЕРОЯ, жителя смт. Залізці ГРИГУСА Івана Любомировича, 02.02.1991 р.н., який потрапив в полон у Донецькій області і на днях був безжально розстріляний москалями.

На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.

Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав нашого захисника ІВАНА пережити цю невимовну біль від втрати рідної людини …