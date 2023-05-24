П’яний на самокаті платитиме 17 тисяч гривень штрафу

Самокати та моноколеса визнали транспортними засобами в Україні. Відтак відповідальність за порушення Правил дорожнього руху щодо керманичів цього транспорту зросла.

У різних країнах законодавство щодо регулювання електричних самокатів та моноколіс варіюється. Деякі країни визнають їх як транспортні засоби та регулюють їх використання на дорогах, встановлюючи вимоги до швидкості, віку користувача, застосування шоломів та інших правил.

У нас цю царину регулює Закон України «Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів» від 24.02.2023. Самокати та моноколеса віднесено до транспортних засобів.

У цьому законі врахували рекомендації, напрацьовані велоспільнотою. Зокрема, ті пристрої, які їдуть з більшою швидкістю ніж 50 км/год, не підпадають під ці категорії, ймовірно, їх розглядатимуть як мотоцикли.

Фахівці системи безоплатної правової допомоги зауважують, що закон розділяє легкі електричні транспортні засоби на дві категорії.

Зокрема, легкий персональний електричний транспортний засіб: має від одного колеса, електродвигун потужністю до 1000 Вт і розвиває максимальну швидкість до 25 км/год. До цієї категорії підпадають всі прокатні самокати.

Також – низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб: має від двох коліс та може їхати зі швидкістю 10-50 км/год. При цьому пристрої, які їдуть зі швидкістю понад 50 км/год, не підпадають під ці категорії й розглядатимуться як мотоцикли.

Отже, тепер за керування самокатом в стані алкоголольного сп’яніння до правопорушника будуть застосовувати штраф в розмірі 17 000 грн та забирати водійське посвідчення (ст. 130 КУпАП), а крадіжку моноколеса будуть кваліфікувати як незаконне заволодіння транспортним засобом(ст. 289 ККУ).