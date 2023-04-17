18.04.2023 04:44

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

ПриватБанк терміново попередив клієнтів: стосується всіх власників пластикових карток

17.04.2023

Ірина Нова

72

Новини, Економіка, Економіка

Поширити:

Один із найбільших банків України ПриватБанк зробив важливу заяву для всіх власників пластикових карток. Відповідне повідомлення опубліковано на офіційній сторінці фінустанови у соціальній мережі Facebook.

“Нагадуємо, що в період військового стану ми продовжили термін використання всіх наших карток на 18 місяців понад той термін, який зазначений на карті”, – йдеться у повідомленні.

У ПриватБанку зазначили, що карти з продовженим терміном мають майже той самий “функціонал”:

◾можна оплачувати покупки в магазинах за POS-терміналом;

◾можна знімати готівку у банкоматах;

◾можна здійснювати операції в Приват24;

◾можна поповнювати рахунок будь-яким зручним способом.

Втім, для онлайн-оплат доведеться створити Digital або Інтернет-карту в Приват24.

Теги: «Приватбанк», фінанси, новини

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах