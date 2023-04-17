ПриватБанк терміново попередив клієнтів: стосується всіх власників пластикових карток

Один із найбільших банків України ПриватБанк зробив важливу заяву для всіх власників пластикових карток. Відповідне повідомлення опубліковано на офіційній сторінці фінустанови у соціальній мережі Facebook.

“Нагадуємо, що в період військового стану ми продовжили термін використання всіх наших карток на 18 місяців понад той термін, який зазначений на карті”, – йдеться у повідомленні.

У ПриватБанку зазначили, що карти з продовженим терміном мають майже той самий “функціонал”:

◾можна оплачувати покупки в магазинах за POS-терміналом;

◾можна знімати готівку у банкоматах;

◾можна здійснювати операції в Приват24;

◾можна поповнювати рахунок будь-яким зручним способом.

Втім, для онлайн-оплат доведеться створити Digital або Інтернет-карту в Приват24.