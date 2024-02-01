Прогноз погоди: І лютий буде зовсім не «лютим», і весна прийде рано…

Так принаймні твердять синоптики, але водночас прогнозують погодні гойдалки. «Ой, той лютий – гострокутий», каже народна приказка про останній місяць зими, розповідаючи про його мінливість.

Синоптик Гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що лютий почнеться з невеликих заморозків, а вже в другій половині місяця в Україні настане потепління.

За її словами, в лютому, як і в січні, буде спостерігатися перевищення середньої місячної температури повітря на 1-1,5 градуса.

«Початок лютого у нас може бути з морозами, але це абсолютно не виключає більш теплих періодів з підвищенням температур», – розповіла Птуха.

При цьому, згідно з прогнозом, у другій декаді лютого спостерігатимуться погодні гойдалки, а в окремі дні можливі сильні пориви вітру та опади.

Наприкінці місяця синоптики прогнозують потепління. В окремі дні спостерігатиметься морозна температура, хоча це більше стосується нічної доби, а вдень – близько 0°С, або взагалі плюс. Опадів буде небагато.

Трішки іншу погоду в останній місяць зими прогнозує народний синоптик Станіслав Щедрін. У лютому в Україні зміниться погода – на частині території країни очікується суттєве похолодання. Так, місцями температура може становити -10 градусів уночі. А в другій половині останнього зимового місяця потеплішає – температура становитиме від +3 до +5 градусів. На думку Щедріна, цього року весна в Україні буде відносно ранньою.

«У першій декаді лютого погода в Україні буде відносно теплою та з періодичними дощами і снігом», – прогнозує синоптик. До середини другої десятиденки лютого на всій території України, крім півдня, «помітно похолодає десь до -10…-12 вночі та до -5…-9 вдень».

Народний синоптик з Волині Володимир Деркач каже, що у лютому на українців чекають два періоди підвищення температури. Після турбулентних погодних явищ у січні лютнева атмосфера має принести сприятливі зміни.

Початок першої третини лютого, за прогнозом Деркача, ознаменується невеликим похолоданням, порівняно з кінцем січня. Протягом дня очікується температура близько нуля градусів, а вночі – морози. Однак з часом трохи потеплішає, хоча вночі ще буде мінусова температура. Прогнозуються помірні опади. Друга третина лютого буде холоднішою, особливо вночі, коли очікуються морози. Проте наприкінці другої декади місяця передбачається різке потепління.

В останній третині лютого синоптик передбачає теплу погоду. Навіть у ті дні, коли спостерігатиметься морозна температура, це буде більше стосуватися нічного часу, а вдень температура може бути близько 0° або взагалі плюсовою. За прогнозами, опадів буде небагато.

Як каже народна мудрість: «Лютневий сніг весною пахне». Справді, ще трішки, і настане весна, а з нею, сподіваємося, й такі бажані перемога та мир.