Про «зелену скриню зі скарбами» та шанс влітку «перезапустити» війну

«Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись», написала Ліна Костенко. І я щоразу, починаючи тижневий огляд про наше буття серед війни, відчуваю те ж саме – «бо всі слова були уже чиїмись». Хтось уже оповів про гірку втрату, хтось радісно написав про збиту «сушку», уже мовлено про подекуди відступи на фронті, а подекуди – міць в обороні. Інтернет обговорює «тертя» у вищих ешелонах влади, про топ-чиновників, які, схоже, переймаються лише тим, як пригрітися там, де є перспектива великих грошей. Це обурює, болить, бо уже є доконаним фактом, що Захід бачить усі порухи під умовною назвою «яйця по 17 гривень» й реагує в унісон – затримуючи або обмежуючи таку необхідну нам допомогу. Або використовує як привід для інертності, бо сам не знає, що робити у теперішніх реаліях.

Досить промовисто прозвучало інтерв’ю на американському телебаченні Сенатора Грема, який, можливо, й розкрив істинні мотиви війни. Так от, він сказав про те, що путін воює в Україні за корисні копалини для Китаю на 10-12 трлн доларів. США мають допомогти Україні виграти війну для, того, щоб Росія не могла віддати Китаю критично важливі для сучасної промисловості корисні копалини, які знаходяться в українських надрах.

«Вони сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин в Україні. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. І цими активами Путін хоче поділитися з Китаєм. Якщо ми зараз допоможемо Україні, вони можуть стати найкращим бізнес-партнером», – зазначив Грем у коментарі телеканалу CBS News 9 червня, який цитує видання «ZN». Раніше The Washington Post, із посиланням на аналіз SecDev, повідомила, що загальна вартість покладів корисних копалин на тимчасово окупованих російськими військовими територіях України сягає щонайменше 12,4 трильйона доларів. За даними газети Financial Times, в Україні знаходиться до 11,5 трлн доларів корисних копалин, необхідних для енергетичного переходу. «В Україні зарита зелена скриня зі скарбами», зазначило видання. Україна має приблизно 500 тисяч тонн літію, й за цим показником випереджає Португалію як найбільший ресурс цього металу в Європі.

Видається, це добре, що США почали переконувати світ у такому руслі, а не апелюючи лише до моралі та демократичних засад, бо насправді усі живуть своїм життям, й уже звикли до того, що у центрі Європи горить у вогні та вмивається кров’ю багатомільйонна країна. На жаль, світ вичікує, лукавить. Знову ж таки, як написала велика поетеса у поемі «Маруся Чурай»: «Вся Україна полум’ям горить, він і на цьому теж нагріє руки. Де треба, вчасно притамує гнів. Де треба, скаже правди половину.»

Втім, є новини, які обнадіюють. У Пентагоні вважають, що американська допомога сповільнила просування російських окупантів на Харківщині та забезпечила міцне утримання лінії оборони. На початку червня Байден під час зустрічі із Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів. У новий пакет увійдуть ракети до ЗРК Hawk, боєприпаси для HIMARS, 155 мм гаубиці та артснаряди. Також усе більш реалістичними виглядають обіцянки передати Україні конфісковані російські ресурси. Уже згаданий сенатор Грем вважає, що є шанс «перезапустити» війну, й Україна може перехопити ініціативу на полі бою вже влітку. Це станеться, якщо влада США перейде від обмеженої до максимальної допомоги Україні, а також конфіскує та передасть Києву 300 млрд доларів російських активів, а не лише відсотки з них.

Усі спроби вплинути на хід і результат війни, як от майбутній саміт миру у Швейцарії, звісно, нам на користь. Але, знову ж таки, аналітики великої надії на дипломатичні потуги зараз не покладають. Країна-агресор нарощує сили, й найстрашніше з підтримкою населення. Кінорежисер Олег Ущенко із Івано-Франківська займається волонтерством й часто дописує про біженців та їхні оповіді. Ось одна з них, яка промовисто свідчить про тамтешні настрої.

«Третьої світової не минути – почалася суперечка між біженцями після розмови з російськими родичами. Чувак з Москви сказав, що цю саранчу (його термін) можна зупинити лише силою. Вони не вся росія, сказав він, але люмпена вистачає. Вони із задоволенням йдуть і відправляють на війну. У сім’ях алкоголіків і зеків з’явилися гроші, про які вони навіть не мріяли. Їх діти і жінки отримали доступ до кращого одягу, кращих харчів, навіть житло купують. Знаєте, яка зараз проблема у росії – не вляпатися, тобто не придбати житло разом з ветеранами-есвеошниками. Вони хваляться дорогими телевізорами, ганчірками та пралками, які вкрали в Україні і які їм, якби не війна, то навіть не могли би снитися. Зрештою, їх житло очистилося від мучителів, які їх тероризували з перших днів заміжжя чи народження. А загибель тих мучителів є лише знаком, що їм буде краще житися. Вони і є основними глядачами телевізора. Вони і ті, хто накрилися, а зараз бояться, що у них все це можна відібрати. Вони носять всі ті зет-футболки і татуювання. Ця країна – то суміш брехні та ненависті. Це Німеччина кінця тридцятих. У їх бесідах є три типи винуватих – хахли, піндоси, ізраїльтяни. А ще Європа і Америка їм страшенно муляє… Для них всі, хто посмів краще жити, фашисти…».

Довготривала війна на виснаження – так аналітики інституту вивчення війни пояснили, що саме путін заклав у свою «теорію перемоги», яку нещодавно публічно виголосив. «Окупаційні війська можуть продовжувати поступовий «повзучий» наступ, щоб мати змогу виграти війну на виснаження», вважають у ISW.

Тож маємо бути готовими до тривалої дистанції на виживання. Наразі 840 доба війни. У Генштабі повідомили оперативну інформацію. На Харківському напрямку зараз триває атака окупантів в напрямку Вовчанська. Ситуація контрольована. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 79 осіб живої сили, 26 з них – безповоротно. Знищено танк, три бойові броньовані машини, дев’ять автомобілів та шість одиниць спецтехніки. Пошкоджено два танки, одну ББМ та три артсистеми.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають дві атаки російських загарбників в районі Берестового. Ситуація під контролем наших захисників.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали вісім спроб окупантів покращити тактичне положення. Ворог концентрує свої зусилля неподалік Тернів. Там відбито один штурм, три боєзіткнення продовжуються. Також бойові дії тривають в районах Дружелюбівки, Невського та Григорівки.

На Сіверському напрямку успішно відбито п’ять спроб окупантів просунутись уперед в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Біля останнього населеного пункту одне бойове зіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку з початку доби відбулося три штурми противника. Один, в районі Часового Яру, відбито. Бойові дії продовжуються в районах Кліщіївки та Андріївки.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Яснобродівки. На цей час тривають сім бойових зіткнень. Ситуація під контролем Сил оборони України.

Ольга КУШНЕРИК