Сигнал повітряної тривоги завиває знову і знову не знаєш, чи “пронесе”, чи “прилетить”. Порівняно рівновелика можливість отримати “презент” з неба – це, мабуть, найбільше, що об’єднує нині українців. Втім, чимало з них продовжують жити довоєнним життям, яке не в змозі змінити й війна. Не вірите? Погляньте на стрічку новин популярного місцевого сайту. На ньому – “Під час повітряної тривоги у сусідній з нами сталися вибухи” і “Життя ще одного Захисника з Тернопільщини забрала ненависна війна”. А між ними, наче смачненький шніцель між шматочками черствого хліба, примостилася приваблива, вочевидь, для певного контингенту співгромадян інформація “Як здійснити вхід в казино Вулкан Україна”. Ну, справді, не можна ж зовсім зациклюватися на тій дурній війні й загиблих на ній – є у солідних та енергійних людей і більш серйозні справи. Сміливість і здатність піти на ризик – ось що вирізняє справжніх чоловіків від сірої маси. Восьмеро мешканців Чернівецької, Рівненської, Львівської і – о, ледь не забув – Тернопільської областей вирішили зіграти в своєрідну рулетку за принципом “Пан або пропав”. Статус “пана” невиразно миготів десь там, на території Румунії, куди “чудова вісімка” планувала потрапити і за що її члени заплатили організатору “турне” від 5,5 до 8 тисяч євро кожен. Тепер усім вісьмом про ці гроші доведеться згадувати, зітхаючи – замість ” пана” випало” “пропав”: Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило про затримання всіх вісьмох втікачів. Перспективи їх нині очікують трохи не такі, які ними планувалися, і, не виключено, кожен подумає, чи варто було ризикувати, та ще й за чималі гроші…

Ігор ДУДА