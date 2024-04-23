Президент нагородив орденом “За мужність” полеглого Героя з Тернопільщини

Володимир Зеленський нагородив орденом “За мужність” III ступеня Василя Синявського з с. Малі Бірки, що на Тернопільщині.

Цю нагороду вручають за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

За життя військовослужбовець мешкав у Гримайлівській громаді в с.Малі Бірки

– Ми ніколи не забудемо безсмертні подвиги наших Героїв, які вічно житимуть в нашій історії, – йдеться в повідомленні Гримайлівської селищної ради.