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Президент нагородив орденом “За мужність” полеглого Героя з Тернопільщини

23.04.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Війна з рф

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Володимир Зеленський нагородив орденом “За мужність” III ступеня Василя Синявського з с. Малі Бірки, що на Тернопільщині. 

Цю нагороду вручають за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

За життя військовослужбовець мешкав у Гримайлівській громаді в с.Малі Бірки

– Ми ніколи не забудемо безсмертні подвиги наших Героїв, які вічно житимуть в нашій історії, – йдеться в повідомленні Гримайлівської селищної ради.

 

У лікарні, внаслідок важких травм, зупинилося серце 22-річного захисника з Кременеччини

 

Теги: загиблі герої, війна з Росією, орден "За мужність", Василь Синявський, Тернопільщина

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