Президент нагородив орденом “За мужність” полеглого Героя з Тернопільщини

Володимир Зеленський нагородив орденом “За мужність” III ступеня Василя Синявського з с. Малі Бірки, що на Тернопільщині.
Цю нагороду вручають за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
За життя військовослужбовець мешкав у Гримайлівській громаді в с.Малі Бірки
– Ми ніколи не забудемо безсмертні подвиги наших Героїв, які вічно житимуть в нашій історії, – йдеться в повідомленні Гримайлівської селищної ради.
У лікарні, внаслідок важких травм, зупинилося серце 22-річного захисника з Кременеччини