У червні працюючі пенсіонери одержать підвищені починаючи з квітня розміри пенсії після перерахунку відповідно до статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. На рахунки працюючих пенсіонерів в уповноважених банках та у виплатних відомостях Укрпошта разом з підвищеною пенсією за червень включається доплата до раніше виплачених пенсій за квітень і травень.

Перерахунок Пенсійний фонд України здійснив автоматично на підставі звітності роботодавців про страхових стаж та заробітну плату, набуті після 01 березня 2020 року.

Перерахунок проведено тим працюючим пенсіонерам, яким пенсія була призначена або вже перерахована два роки тому, тобто до 01 квітня 2020 року.

Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.