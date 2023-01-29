Помер український поет Дмитро Павличко

У неділю, 29 січня, помер відомий український поет, громадсько-політичний діяч, Герой України Дмитро Павличко. Йому було 94 роки.

Про це повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні ввечері помер Дмитро Павличко. Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника”, – написав він.

Дмитро Павличко належав до покоління так званих “шістдесятників” – української національної інтелігенції з яскраво вираженою громадянською позицією, представників культури та політики періоду тимчасового послаблення комуністично-більшовицького тоталітаризму та хрущовської “відлиги” в СРСР.

Окрім власне літературної діяльності Павличко займався перекладами, був дипломатом та політиком, одним із авторів Акту проголошення незалежності України.