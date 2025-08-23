Польща офіційно додала українську до шкільної програми

З початком нового навчального року у польських школах стартує викладання української мови як другої іноземної. Йдеться про курс для учнів 7–8 класів, розроблений за підтримки посольства України в Польщі що діє за погодженням школи й батьків.

За чинним польським законодавством, школа може запровадити такий предмет за умов ініціативи з боку батьків, наявності вчителя, а також згоди директора навчального закладу та місцевих освітніх органів.

У березні 2025 року посольство України закликало батьків звертатися до шкіл і місцевої влади з проханням додати українську до навчальної програми. Зазвичай першою іноземною мовою в польських школах залишається англійська. А от другу іноземну обирають залежно від рішень батьків і керівництва школи.

Цей крок став відповіддю на зростання кількості українських школярів у Польщі. Упродовж 2023/2024 навчального року їх було зареєстровано 132 495 — це 2,6% від загальної кількості учнів. За даними на вересень 2024 року, кількість українських дітей зросла до 151 816.

Загалом у Польщі проживає від 2,5 до 2,8 мільйона мігрантів, з яких приблизно 75% — громадяни України.