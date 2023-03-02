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Похолодання насувається на Тернопільщину

02.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Короткотермінове похолодання йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, вихідними нічні температурні показники знижуватимуться до 6 градусів морозу, а також дошкулятимуть штормові вітри.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями на Тернопільщині погоду зумовлюватиме антициклон, відтак утримається спокійна, сонячна, суха погода. Втім, синоптики попереджають про складні метеорологічні явища.

«На Тернопільщині 3 – 7 лютого вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця – І рівень небезпечності, жовтий. Погоду в області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Відтак у краї буде хмарно з проясненнями, обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 0 – 5º морозу, вдень 3 – 8º тепла. 4 березня пориви західного вітру вдень сягатимуть 15 – 20 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 3 – 8º тепла».

Вихідними на Тернопільщині тенденції щодо посилення нічних морозів збережуться. Також спостерігатимуться сильні вітри.

«Переважатиме суха погода, без істотних опадів. Вітер повіватиме з заходу. Температура повітря залишається без особливих змін, втім, у суботу посилиться вітер до штормових поривів, а в неділю може бути дощ. Також дещо похолоднішає», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, у першій половині березня домінуватиме суха сонячна погода. Втім, температурні показники періодично знижуватимуться до незначного мінуса.

Джерело: За Збручем

Теги: прогноз погоди, погода, похолодання на Тернопільщині

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