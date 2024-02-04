Під час війни буськи не літають?

«Буську, буську, принеси Маруську», – пригадую, як голосно ще у часи мого дитинства вигукував сусідський хлопчик, бажаючи мати сестричку. Але часи змінилися і тепер, коли народиться малюк, батьки не знають – тішитися чи хвилюватися, адже це не лише велика радість, а й безліч клопотів у наші непрості дні.

Якщо брати показники демографічної ситуації у межах держави – ситуація не дуже обнадійлива.

В Україні торік народилося понад 180 тисяч дітей

Минулого року в Україні народилися 187 387 тисяч маленьких українців. Із них найбільше – у Києві (19 979 дітей), у Львівській (16 638), Дніпропетровській (14 433), Одеській (13 736), Київській (10 820), Рівненській (9 542) та Закарпатській (9 450 дітей) областях.

Також у 2023 році було зареєстровано 186 051 шлюб. Лідерами за кількістю новостворених сімей були місто Київ (21 802), Дніпропетровська (18 816), Одеська (13 740), Київська (11 712), Львівська (10 983) і Харківська (10 977) області. Розірвати ж стосунки вирішили у 8 разів менше пар – 24 108.

Крім того, за даними Міністерства юстиції України, впродовж 2023 року 9 230 українців змінили своє ім’я, прізвище або по батькові.

Народжуваність в Україні падає впродовж десяти років

Востаннє показники народжуваності у державі зростали ще у 2012-му році. Опісля маємо лише спад. Спочатку через економічні негаразди, коронавірус, а тепер ще й через війну.

У 2022 році народжуваність в Україні впала на 24,6%, порівняно з 2021 роком. З 1991-го, коли Україна здобула незалежність, народжуваність такою низькою не була.

Динаміка за останні роки наступна: 2017 – 364 тис.

(-8%); 2018 – 335 тис. (-8%); 2019 – 308 тис. (-8%); 2020 – 299 тис. (-3%); 2021 – 279 тис. (-7%); 2022 – 209 тис. (-24%); 2023 – 187 тис. (-11%).

Ще до повномасштабного вторгнення росії рівень народжуваності в Україні був одним із найнижчих у Європі, однак тепер він може побити всі антирекорди.

Також ситуацію погіршило фізичне розділення партнерів. Через бойові дії мільйони жінок із дітьми залишили країну, а чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили виїзд. Такий висновок зробив фахівець Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи Олександр Гладун.

Яким нині є «пакунок малюка»?

Держава намагається підтримувати тих, хто народжує діток. В різних областях діють місцеві програми, однак цього не достатньо.

У «пакунку малюка» тепер речей на 7689 гривень. Від січня змінилася ціна та вміст набору необхідних речей для новонароджених.

Як оцінюють допомогу від держави молоді батьки та чому надають перевагу – бебі-боксам чи грошовій компенсації? Буває по-різному, як то кажуть, як кому виходить.

Цьогорічний бебі-бокс ще зручніший, адже його вміст доповнили. Тепер матусі матимуть і багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг для немовлят та плед-ковдру більшого розміру. Натомість одягу, який згодиться лише у перші дні після народження, стало менше.

Гаврило чи Данило, Злата чи Агата?

На Тернопільщині також зменшилася народжуваність у 2023 році. Минулого року в області народилося 6523 дитини, з них у Тернополі – понад 2,5 тисячі малюків.

Як мешканці Тернопільщини називали своїх дітей у 2023-му році? Серед жіночих найчастіше зустрічалися Анна, Аліна, Анастасія, Ангеліна, Агата, Вероніка, Вікторія, Дарина, Евеліна, Емілія, Єва, Єлизавета, Злата, Катерина, Марія, Олександра, Олена, Ольга, Соломія, Софія, Юлія, Юстина, Яна.

Також популярними були Аделіна, Божена, Віолетта, Віталіна, Ева, Едіта, Емілі, Златослава, Квітослава, Лея, Ліана, Лілея, Льоля, Мадонна, Магдалина, Мілана, Меланія, Мія, Ніколь, Стефанія, Сюзанна.

Хлопчиків найчастіше називали Андрій, Артем, Арсен, Богдан, Владислав, В’ячеслав, Давид, Данило, Дем’ян, Дмитро, Захар, Максим, Марк, Матвій, Матей, Микола, Олександр, Роман, Тарас, Тимофій, Адам, Алан, Арнак.

Крім того, зустрічалися Веніамін, Гавриїл, Генріх, Гордій, Дем’ян, Лука, Прохор, Савелій, Тадей, Теодор, Юліан, Ярема та Яремій.

Директор держархіву області Федір Полянський, який досліджував метричні книги, розповів, які імена в Тернополі обирали для дітей в минулому: «Аналізуючи метричні книги Галичини, бачимо, що найпоширеніші імена серед чоловіків були Іван, Володимир, Роман, Богдан, Назарій, Феодосій, Аркадій, Трифон, Ігор, Никифор. З жіночих — Ольга, Марія, Анна, Палагія, Дарія, Анастасія».

Нині молодь, а також родини українців, що проживають, навчаються чи працюють за кордоном, часто дають своїм дітям іноземні імена.

Модні імена, які записані в Євангелії, – Лука, Матвій, Марко, Естер, Єва, Адам, Ной. Називають батьки дітей і на честь дідусів, бабусь, чи родича-воїна, який захищає державу.

Галина ВАНДЗЕЛЯК