Пенсійна реформа в Україні. Готують три види пенсій замість однієї

В Україні планують змінити підхід до пенсійних виплат. У майбутньому громадяни отримуватимуть три види пенсій замість однієї. Над відповідною реформою вже працює Кабінет Міністрів України.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін.

За його словами, ідея реформи полягає у переході до трирівневої пенсійної системи, яка має зробити виплати справедливішими та прозорішими. Наразі навіть за однакового трудового стажу та зарплати українці можуть отримувати різні пенсії. Нова модель має виправити цю ситуацію.

Солідарна пенсія

Перший рівень — солідарна пенсія, яка залежатиме від внесків у солідарну систему. За таким підходом, пенсія людини з тривалим стажем роботи може зрости у півтора-два рази.

«Чим більше людина працювала, навіть отримуючи середню зарплату, тим вищу пенсію вона отримає в підсумку. Вона буде значно більшою, ніж зараз», — зазначив міністр.

Також передбачається базова виплата для людей, які не мають достатнього страхового стажу. Її розмір визначатимуть щорічно в межах державного бюджету. В ідеалі вона має забезпечувати базовий прожитковий мінімум, хоча нинішній офіційний показник у 2595 гривень, за словами Улютіна, не відповідає реальним потребам.

Професійна (спеціальна) пенсія

Другий рівень — професійна пенсія, яка має замінити нинішні спеціальні пенсії. Виплати для людей із пільговим стажем пропонують фінансувати не з солідарної системи.

«Якщо людина виходить на пенсію раніше через пільговий стаж, то до досягнення загального пенсійного віку вона отримуватиме виплати лише з професійної частини», — пояснив міністр.

У цій системі враховуватимуть не лише роки роботи, а й суму внесків, сплачених протягом професійної діяльності.

«Ми переходимо до іншої філософії. Пенсія — це те, що людина заробила», — наголосив Улютін.

Перехід від спеціальних пенсій до професійних, за його словами, може тривати щонайменше 13 років, якщо стартувати з 2026 або 2027 року.

Накопичувальна пенсія

Третій елемент реформи — добровільна накопичувальна пенсія. Вона не буде обов’язковою.

Передбачається, що вже з 2027 року громадяни зможуть робити додаткові внески до накопичувального фонду понад єдиний соціальний внесок, який сплачується у солідарну систему.

«Ви можете відмовитися від накопичувальної пенсії, але тоді загальний рівень виплат у майбутньому буде нижчим», — зазначив міністр.