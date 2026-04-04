На Донеччині загинув командир БпЛА з Козівщини Павло Банадига

Козівська громада у скорботі — на щиті повернувся захисник України, житель села Глинна Павло Іванович Банадига, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Вшанувати пам’ять воїна прийшли рідні, друзі, побратими, духовенство та жителі громади. Люди з квітами в руках схиляли голови, дякуючи захиснику за його жертовність і службу Україні.

«Його віра, сила духу та відданість — приклад для кожного з нас. Світла пам’ять Герою», — зазначили у спілці «Самооборона Козівщини».

Життя, присвячене родині та Україні

Павло Банадига народився 22 вересня 1968 року в селі Мала Плавуча. У 1990 році одружився та разом із дружиною Ганною прожив 35 років у шлюбі, виховавши двох доньок.

У жовтні 2023 року чоловіка мобілізували до лав ЗСУ. Відтоді він сумлінно виконував військовий обов’язок на сході України.

Служба та бойовий шлях

Захисник мав звання молодшого сержанта та служив командиром екіпажу безпілотних літальних комплексів у складі мотопіхотного батальйону.

30 березня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині життя воїна обірвалося.

Вічна пам’ять захиснику

Павло Банадига запам’ятається як щира, добра людина, надійний побратим і мужній воїн.