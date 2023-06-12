Пасічники Тернопільщини розповіли, як холодна весна вплинула на бджіл

Холодна весна цього року негативно вплинула на бджіл. Їхня кількість у сім’ях зменшилась. Про це розповів Суспільному бджоляр із 49-річним досвідом Олег Куш.

За словами чоловіка, через погодні умови важко було формувати бджолопакети для продажу в центральні та східні регіони України.

Олег Куш. Суспільне Тернопіль

Олегові Кушу 74 роки. Він доглядає майже 200 бджолосімей на пасіці аргопідприємства в Малому Ходачкові Великобірківської громади.

“Холодна весна дуже погано вплинула. Сім’ї сиділи і не розвивалися. Приходила пора, нам треба було продавати відводки,вони продаються з маткою, а для цього на місце матки треба іншу. Ми виводили матки, але це не дало ефекту, бо було холодно, мало трутнів. Матки вилітали незапліднені. Не запліднювалися і трутовка. Тобто молоді бджоли, у яких виділяється багато маточного, мали б ним годувати матку. А якщо матки нема – то вони годують звичайних бджіл, які відкладають трутневі яйця. У такому випадку кажуть, що сім’я “струтилася”. Якщо постійно народжуються трутні, то сім’я гине”.