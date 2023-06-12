Пасічники Тернопільщини розповіли, як холодна весна вплинула на бджіл

Холодна весна цього року негативно вплинула на бджіл. Їхня кількість у сім’ях зменшилась. Про це розповів Суспільному бджоляр із 49-річним досвідом Олег Куш.
За словами чоловіка, через погодні умови важко було формувати бджолопакети для продажу в центральні та східні регіони України.
Олегові Кушу 74 роки. Він доглядає майже 200 бджолосімей на пасіці аргопідприємства в Малому Ходачкові Великобірківської громади.
“Холодна весна дуже погано вплинула. Сім’ї сиділи і не розвивалися. Приходила пора, нам треба було продавати відводки,вони продаються з маткою, а для цього на місце матки треба іншу. Ми виводили матки, але це не дало ефекту, бо було холодно, мало трутнів. Матки вилітали незапліднені. Не запліднювалися і трутовка. Тобто молоді бджоли, у яких виділяється багато маточного, мали б ним годувати матку. А якщо матки нема – то вони годують звичайних бджіл, які відкладають трутневі яйця. У такому випадку кажуть, що сім’я “струтилася”. Якщо постійно народжуються трутні, то сім’я гине”.
Пасічник каже, найстаріший вулик на пасіці належав його батькові. Цьому вулику понад 100 років. Чоловік розповів, як цього року готували своїх бджіл до медозбору.
“У квітні робимо стимулюючи підгодівлю: даємо сироп, до якого входить однакова кількість води і цукру. Також даємо стимулятор розвитку і матка починає інтенсивно відкладати яйця, бджоли скоро розвиваються. До сиропу додаємо хвойний або полиновий екстракт, щоб вилікувати бджіл від нозимотиозу”.
Промислові вулики купували на заводі у Сєвєродонецьку Луганської області. Вони, каже пасічник, найкраще підходили для бджіл.
“Нам іноді треба ще купити дашок, чи годівничку, чи піддон, і ми не можемо, бо вже того заводу нема, розбомбили”.
Загалом втратили до 10% бджіл, – розповідає керуючий справами агропідприємства Роман Бик. Чоловік каже, на виробництво меду на їхніх пасіках це не вплине. Проте, через холодну весну, пізно почали продавати бджолопакети – їхній основний продукт. Це знизило їхню вартість. Бджолопакети продають у центральні та східні регіони України. Там, розповідає Роман Бик, видобувають найдорожчий мед – акацієвий.
“Якщо традиційно бджолопакети продаємо на початку травня, то цьогоріч розпочали після 15 травня, бо бджоли мали набрати силу, щоб можна було їх розділяти на частинки і продавати. Це вплинуло на вартість бджолопакетів і меду. У центральних і східних областях ключовим джерелом збору бджолами нектару є акація, там виробляють акацієвий мед, який є найціннішим серед усіх видів. Вони купляють бджоли на початку травня, бо 10-15 травня уже починає цвісти акація і вони бджоли збирають достатньо нектару, їхня праця вигідна їм”.
Попри все, продали те, що запланували, розповів Роман Бик. Каже, щодо ціни меду цього року – вважає, що вона не зміниться, або знизиться. Зараз його продають по 140
“З року в рік ціна меду є стабільною. Ми боремося з тим і доводимо всім, що ціна меду має бути хоча б удвічі вища, ніж середньостатистична на ринку. Оскільки у нас дуже багато меду, ми – країна, яка є третьою в світі за експортом меду і першою за виробництвом на кількість населення. І великий профіцит цього продукту так чи інакше занижує ціну. В усіх гуртових компаніях ціна відносно січня знизилася на 20% і думаю, що зараз, вже з першим врожаєм, гуртова ціна знову знизиться, так само знизиться і внутрішня роздрібна ціна на ринку”.