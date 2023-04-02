Паперовий рецепт діятиме, безрецептурні ліки і надалі можна буде купити в аптеках

Усі препарати, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.
Для отримання електронного рецепта не потрібно мати декларацію з сімейним лікарем. Виписати рецепт на рецептурний препарат зможе будь-який лікар, який відповідає за ваше лікування.
На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобовʼязані використовувати як електронні, так і паперові рецепти.
Як і раніше, можна буде отримати рекомендацію від фармацевта щодо безрецептурних аналогів ліків, які відпускаються за рецептом.