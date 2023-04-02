Паперовий рецепт діятиме, безрецептурні ліки і надалі можна буде купити в аптеках

МОЗ пояснив, що означає впровадження е-рецепта. Е-рецепт вводиться як додатковий документ і буде потрібен лише на рецептурні ліки. МОЗ не змінює перелік та умови відпуску ліків.

Усі препарати, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.

Для отримання електронного рецепта не потрібно мати декларацію з сімейним лікарем. Виписати рецепт на рецептурний препарат зможе будь-який лікар, який відповідає за ваше лікування.

На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобовʼязані використовувати як електронні, так і паперові рецепти.

Як і раніше, можна буде отримати рекомендацію від фармацевта щодо безрецептурних аналогів ліків, які відпускаються за рецептом.