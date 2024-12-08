Папа Римський увів до Колегії кардиналів єпископа з Тернопільщини Миколу Бичка

7 грудня 2024 року Папа Франциск ввів до Колегії кардиналів нових членів, між якими — єпископ Української Греко-Католицької Церкви в Австралії Микола Бичок, кардинал-пресвітер із титулом Святої Софії.

Про це повідомляє офіційний портал УГКЦ з посиланням на Vatican News.

«Повернутися до серця, щоби знову ступити на той самий шлях, що й Ісус, — ось чого ми потребуємо. І сьогодні, особливо вам, дорогі брати, що отримуєте кардинальський сан, я хотів би сказати: дбайте про те, щоби ступати дорогою Ісуса», — сказав Папа Франциск, проповідуючи під час загальної прилюдної консисторії кардиналів, яку він у суботу, 7 грудня 2024 року, провів у базиліці Святого Петра у Ватикані з нагоди введення в сан 21 нового кардинала, між якими був і владика Микола Бичок, єпарх Мельбурнський УГКЦ в Австралії.

Відтак, Папа прочитав формулу проголошення нових кардиналів, у якій, зокрема, вказано на те, що червоний колір їхнього одягу означає, що вони повинні бути відважними свідками Христа та Його Євангелія в Римі та найдальших закутинах світу. Потім він проголосив імена нових кардиналів та оголосив їхнє призначення у сан кардинала-пресвітера чи кардинала-диякона.

Після слів Наступника святого Петра, проказавши Символ віри, нові кардинали склали визнання віри, вірності та послуху Римському Архиєреєві. Далі Святіший Отець наклав на голову кожного з них червоний головний убір особливої форми, колір якого символізує готовність кардиналів пролити свою кров за віру, та кардинальський перстень як знак гідності та символ єдності з Папою та Вселенською Церквою.

З рук Святішого Отця всі вони отримали також буллу про надання титулу однієї з римських парафій або римського дияконства, що є знаком участі в пастирському піклуванні Єпископа Рима у Вічному місті. Кардинал Микола Бичок отримав титул кардинала-пресвітера Святої Софії. Цей титул мали також українські кардинали Мирослав Іван Любачівський та Любомир Гузар. Також головний убір кардинала Миколи спеціальної форми, що відповідає візантійській літургійній традиції.

Як повідомляє пресслужба Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла, оскільки владика Микола Бичок належить до Східної Католицької Церкви, його одежа дещо відрізнялася від традиційного одягу решти кардиналів. Він був одягнений у мантію старокиївської традиції пурпурового кольору з вишитими образами Петра й Павла. А на голові, відповідно до української монашої традиції, — кукіль чорного кольору за стилем часів Берестейської унії XVII століття, оздоблений тонкою червоною каймою.

Кардинал Микола Бичок став сьомим кардиналом в історії УГКЦ. До нього цієї гідності удостоювалися патріарх Любомир Гузар (1933–2017), патріарх Мирослав Іван Любачівський (1914–2000), патріарх Йосиф Сліпий (1892–1984), митрополит Сильвестр Сембратович (1836–1898), митрополит Михайло Левицький (1774–1858) та митрополит Ісидор Київський (1385–1463).

У межах Консисторії проголошення нових кардиналів існує традиція здійснювати «візит ввічливості» до нових кардиналів. Тож одразу після завершення Консисторії духовенство та вірні, які прибули до Рима з різних куточків світу, щоб розділити радість цієї події із владикою Миколою, мали нагоду зустрітися з новопроголошеним кардиналом у Залі Благословення, що над входом до базиліки Святого Петра.

Довідково. Владика Микола Бичок народився 13 лютого 1980 року в Тернополі. В липні 1997 року вступив до Згромадження Найсвятішого Ізбавителя, здійснюючи чернече та богословське формування в Україні та Польщі, здобувши ліценціят з душпастирського богослов’я. Склавши 17 серпня 2003 року довічні обіти, 3 травня 2005 року отримав ієрейські свячення. Як священник здійснював різні душпастирські служіння, був настоятелем монастиря Отців Редемптористів та парафії в Івано-Франківську, провінційним економом. Від 2015 року служив на парафії святого Івана Христителя в Ньюарку, США, Філадельфійської архиєпархії УГКЦ. 15 січня 2020 року у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив його новим Єпархом Єпархії святих Петра і Павла в Мельбурні УГКЦ в Австралії. Єпископська хіротонія відбулася 7 червня 2020 року в архикатедральному соборі святого Юрія у Львові. Головним святителем був Блаженніший Святослав, а співсвятителями — владика Ігор Возьняк, архиєпископ і митрополит Львівський, та владика Петро Лоза, єпископ-помічник Сокальсько-Жовківський. Варто зауважити, що владика Микола Бичок, якому виповнилося 44 роки, став наймолодшим кардиналом.